أيمن الرمادي: نريد استمرار قندوسي معنا ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات ريان مع الزمالك

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 03:20

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

كشف أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا عن موقف اللاعب الجزائري أحمد قندوسي المعار من الأهلي.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وقال الرمادي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "قندوسي كان معارا من الأهلي وهو ملكه، وبالتالي إمكانية استمراره لدينا بيد الأهلي ويسعدنا استمراره".

وأضاف "ولكن إن لم يكن لنا نصيب سنجد البديل. الإدارة تعرف وجهة نظري بالفعل ويسعدني استمرار قندوسي معنا".

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وعن إمكانية رحيل أحمد رمضان قال: "اللاعب جدد عقده لـ 4 سنوات ولا توجد أي مفاوضات رسمية لانتقاله".

أما عن أخبار انتقال أحمد ياسر ريان للزمالك قال: "لا يوجد أي شيء رسمي، وموقفنا سنحدده بناء على المعطيات. يهمنا الاحتفاظ بلاعبينا حتى ولو أبدت بعض الفرق رغبتها".

وحقق سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة للموسم الثاني على التوالي في ثالث نسخ البطولة على الإطلاق، بالفوز على طلائع الجيش في النهائي.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، وتأهل للنهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.

وحجز سيراميكا كليوباترا مقعدا في النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بصفته بطلا لكأس الرابطة.

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