زياد طارق يكشف سبب رحيله عن الأهلي وإمكانية انتقاله إلى الزمالك

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 02:56

كتب : FilGoal

زياد طارق

كشف زياد طارق لاعب إنبي المعار حاليا للداخلية، ولاعب الأهلي وسموحة السابق عن كواليس رحيله عن النادي الأحمر، وإمكانية انضمامه للزمالك.

وقال زياد طارق في تصريحاته لقناة صدى البلد: "طلبت الرحيل عن الأهلي لأني شعرت أني لن أملك دورا كبيرا، ولذلك طلبت الخروج على سبيل الإعارة. لم يكن هذا سهلا ولكني شعرت أن هذا الوقت الأنسب للخروج واللعب".

وأضاف "حين رحلت عن الأهلي كنت أشارك بصفة أساسية مع المدرب ريكاردو سواريش، ولذلك كنت أعتقد أني حين سأخرج سألعب".

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وأوضح "كان أمامنا عدة خيارات ولكننا اخترنا سموحة لأن اللاعبين يتألقون هناك، ولكن كانت هناك مشاكل مع بعض الأشخاص الذين لم يساعدوني على تقديم أفضل ما لديَّ".

وأكمل "انضمامي كان على عكس رغبة طارق العشري مدرب الفريق بذلك الوقت. فرج عامر رئيس سموحة هو من فاوضني وأنهى الأمور مع محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وتابع "كان يمكن للعشري أن يحل مشكلته مع فرج عامر بعيدا عني. لم يكن يحب وجودي واللقاء الأول بيننا كان سيئا للغاية، حيث قال لي: لا أحب طريقة لعبك وأنت لن تفيدني ولن أشركك.

وواصل "قلت له: لا مشكلة ويمكنني تغيير وجهة نظرك في التدريبات. اجتهدت لتحقيق ذلك ولكن المشكلة كانت بعيدة عن كرة القدم".

وأردف "أحترمه كثيرا وهو مدرب له تاريخ، ولكنه لو راجع نفسه سيدرك أنه أخطأ وتحامل عليَّ أكثر من اللازم".

وعن أكثر لاعب يعجبه في الأهلي هذا الموسم قال: "محمد عبد المنعم وإمام عاشور. إمام صديقي وكنت أتمنى انضمامه للأهلي قبل أن يتم ذلك، ولكني لم أكن أعرف عن ذلك قبل حدوثه".

وأضاف "كذلك وسام أبو علي أرقامه قوية للغاية في 6 أشهر فقط".

أما عن الأفضل بين مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق قال: "إنهما مدربان كبار ولكن كولر إنجازاته قوية وكون فريق بطولات يشعرك أن ستخسر أمامه طوال الوقت".

وعن إمكانية انتقاله إلى الزمالك قال: "أي لاعب يتمنى اللعب للزمالك ولكني تربيت في الأهلي".

زياد طارق الأهلي إنبي سموحة
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