مؤتمر سارة سمير: أتمنى أن تتوقفوا عن مهاجمة أصدقائي.. لا أحد يعرف كيف يصل الرياضي للأولمبياد

طالبت سارة سمير بطلة رفع الأثقال بالتوقف عن الهجوم على اللاعبين الذين لم يحققوا ميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وقالت سارة سمير في المؤتمر الصحفي بعد عودتها إلى مصر: "الميدالية الأولمبية ليست سهلة كما يعتقد البعض".

وأضافت "الناس هاجموا أصدقائي كثيرا واتهموهم بعدم التركيز. يتساءلون كيف خرجوا ولكن لا أحد يعرف كيف وصلوا إلى هناك".

وتابعت "نخوض بطولات كثيرة والوصول للأولمبياد بحد ذاته ليس سهلا وشرف لأي لاعب".

وأوضحت "لا أحد يرى كواليس ما يعانيه اللاعب من تدريبات وإصابات".

واختتمت "أتمنى أن تتوقفوا عن الهجوم على أصدقائي بل ندعمهم حتى يصبحوا أفضل ولا يتعرضوا للإحباط ويتوقفوا عن ممارسة الرياضة"

وحصدت سارة سمير فضية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير فضية رفع الأثقال بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وأصبحت سارة سمير سادس ممثل لمصر يحصد أكثر من ميدالية واحدة في الأولمبياد، إذ حصدت برونزية في 2016 وفضية في 2024، قبل أن يتبعها أحمد الجندي بطل ذهبية الخماسي الحديث ويصبح السابع.

ورفعت مصر رصيدها لـ 41 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.