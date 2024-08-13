وكيله: جمال الشماخ كان أولوية الأهلي قبل عطية الله.. وهذا سبب فشل المفاوضات

كشف مصطفى المقدم وكيل المغربي جمال الشماخ ظهير حسنية أغادير عن سبب فشل انتقال اللاعب للأهلي.

وقال المقدم في تصريحاته لقناة الحياة: "الأهلي تعامل بشكل احترافي للغاية مع هذه الصفقة، وفعل أكثر مما يلزم لإتمامها".

وأضاف "المشكلة ليست في مصر ولا مع الأهلي بل مع حسنية أغادير وهذا ما أريد توضيحه".

وأوضح "اللاعب كان يريد الانضمام للأهلي وكان متحمسا لذلك، ولكن للأسف حسنية أغادير لم يكن متعاونا".

وأكمل "الصفقة واجهت عدة مشاكل أولها أن إدارة حسنية أغادير لم تتعامل باحترافية مع الأهلي في التفاوض، ولم يكن هناك تواصل مباشر وهذا يصعب حدوث أي شيء".

وتابع "الأهلي أرسل بريدا إلكترونيا مباشرا وأرسل عرضا بـ 650 ألف دولار وهذا أكبر مقابل وصل لأغادير مقابل اللاعب".

وواصل "هناك مشروع في المغرب يرعاه الملك محمد السادس لمساعدة اللاعبين على الاحتراف خارج المغرب، وأغادير لم يتوافق مع هذه الاستراتيجية".

وعن الأولوية بين الشماخ ويحيى عطية الله الذي تعاقد معه الأهلي قال: "الهدف الأول للأهلي كان جمال الشماخ على حد علمي وكان هناك وقت محدد للتفاوض، ومن الطبيعي أن تملك الأندية خيارات أخرى وبالتالي أحترم قرار الأهلي وتعاقده مع يحيى عطية الله".

واختتم "يحبطني عدم تجاوب حسنية أغادير لأن النادي مدين بالكثير من المال ولا أفهم لماذا لم يبيعوا اللاعب. لا أعرف من المسؤول في المغرب الذي يجب أن يجبر هؤلاء الناس، ولكني أحترم الأهلي لأنه كان محترفا في التعامل".

وأعلن الأهلي ضم يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي.

وأوضح النادي الروسي انضمام المغربي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

كما جدد المغربي تعاقده لمدة موسم إضافي مع الفريق الروسي حتى نهاية موسم 2026-27.

عطية الله انضم للنادي الأهلي في ظل إصابة ظهيره التاريخي علي معلول الذي يعاني من الإصابة بوتر أكيلس.