إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة مشادة حسام حسن مع جمال علام

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 02:01

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر حقيقة ما تردد عن وقوع مشادة بين جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وقال إبراهيم حسين في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كل ما تم تداوله عن مشادة حسام حسن وجمال علام غير صحيح. كلام من الخيال".

وأضاف "هذا كان افضل اجتماع تم بين الطرفين، وكان هناك تفاهم غير عادي".

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وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر في فبراير الماضي، عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

وأقيل فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية، وهو التعادل الرابع في جميع مباريات الفراعنة الأربعة.

وأدار حسام حسن 4 مباريات لمنتخب مصر حتى الآن، بواقع وديتين في توقف مارس، ومباراتين رسميتين في توقف يونيو.

في مارس فاز بالمباراة الأولى على نيوزيلندا 1-0 وخسر الثانية أمام كرواتيا 4-2.

أما في تصفيات كأس العالم في يونيو، ففاز على بوركينا فاسو 2-1، وتعادل مع غينيا بيساو 1-1.

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو أقرب ملاحقيه.

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