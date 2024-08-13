على رأسها الجندي وسارة سمير.. وصول البعثة الأولمبية من باريس

وصلت البعثة الأولمبية المصرية إلى القاهرة، بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء على رأس البعثة العائدة أحمد الجندي الفائز بذهبية الخماسي الحديث في الأولمبياد، وسارة سمير الفائزة بفضية رفع الأثقال.

وتم تحضير موكب للثنائي المتوج من مطار القاهرة وحتى المركز الأولمبي بالمعادي.

وحصد الثنائي الميداليتين في اليوم قبل الأخير لمنافسات الأولمبياد.

وسبقهما محمد السيد لاعب السلاح الذي حقق الميدالية البرونزية في بدايات المنافسات.

وأنهت البعثة الأولمبياد بـ 3 ميداليات، في المركز الـ 52 بين جميع البلاد.

ورفع الجندي رصيد مصر من الميداليات الذهبية إلى 9.

وكان أحمد الجندي قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الماضية ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

وحققت سارة سمير فضية رفع الأثقال بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وأصبحت سارة سمير سادس ممثل لمصر يحصد أكثر من ميدالية واحدة في الأولمبياد، إذ حصدت برونزية في 2016 وفضية في 2024، قبل أن يتبعها الجندي ويصبح السابع.

ورفعت مصر رصيدها لـ 41 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.