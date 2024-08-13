بعد 12 عاما.. برشلونة يخسر كأس خوان جامبر من موناكو
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 00:34
كتب : FilGoal
خسر برشلونة من موناكو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في كأس خوان جامبر الودية.
ولأول مرة يخسر برشلونة الكأس منذ الهزيمة من سامبدوريا في عام 2012 أي قبل 12 عاما بهدف دون رد.
وسجل أهداف موناكو كل من لامين كامارا وبريل إمبولو وكريستيان ماويسا.
وافتتح كامارا النتيجة في الدقيقة 50، وضاعف إمبولو النتيجة في الدقيقة 56 من صناعة تاكومي مينامينو.
وأنهى كريستيان ماويسا أهداف فريقه في الدقيقة 85.
وتوقف عدد تتويجات برشلونة باللقب عند 46 تتويج.
وتعد هذه النسخة هي الـ59 من كأس خوان جامبر.
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