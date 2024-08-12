يريد أن يكون رمزا لناديه.. ريليفو: زوبيميندي يرفض الانتقال لـ ليفربول

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

رفض مارتين زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ريليفو فإن ليفربول كان قد قرر دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب الإسباني والبالغ 60 مليون يورو.

ووفقا للموقع فإن اللاعب أخبر النادي الإنجليزي رفضه للعرض المقدم لإكمال مسيرته مع سوسيداد.

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وأفاد الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما رفض العرض يريد أن يكون رمزا لريال سوسيداد وبالتالي فضل الاستمرار.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن زوبيميندي سيجدد عقده قريبا مع سوسيداد إذ ينتهي العقد الحالي في 2027.

ولم يلعب زوبيميندي في أي فريق آخر طوال مسيرته الكروية.

وسبق وأن رفض الانضمام إلى أرسنال وبايرن ميونيخ في الأعوام السابقة.

مارتين زوبيميندي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ريال سوسيداد ليفربول
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