سالم لـ في الجول: قرار الزمالك بشأن المشاركة في كأس مصر سنعلن عنه بعد معرفة المواعيد

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ الزمالك موقف النادي من المشاركة في بطولة كأس مصر.

وقال سالم في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الزمالك استفسر من اتحاد الكرة عن المواعيد الكاملة لباقي مباريات كأس مصر".

واختتم "وبناء عليه سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا ويناقش الأمر مع المدير الفني ومن ثم سيعلن قراره بشأن البطولة".

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 14 أغسطس، ثم بلدية المحلة يوم 17 أغسطس في آخر جولتين من الدوري.

بعد ذلك يلعب الزمالك ضد الطلائع مرة أخرى يوم الأربعاء 21 أغسطس في دور الـ 16 من كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة ينوي إنهاء المسابقة بالكامل خلال شهر أغسطس، قبل اعتراض العديد من الأندية.

اعتراضات الأندية وصلت لإعلان الأهلي اعتذاره عن عدم استكمال الكأس.