الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي إخطار رسمي بخصوص شكوى نداي ضدنا

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

سيراميكا - الزمالك - إبراهيما نداي

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك أن النادي الأبيض لم يصله أي إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن شكوى مقدمة ضده من السنغالي إبراهيما نداي.

إبراهيما نداي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال سالم عبر FilGoal.com: "لم يصلنا أي إخطار رسمي بخصوص شكوى نداي ضد الزمالك في فيفا".

وأضاف "عقدنا جلسة مع نداي في الفترة السابقة من أجل جدولة مستحقاته المتأخرة واللاعب رفض".

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وأكمل "عرضنا عليه تخفيض راتبه في آخر موسم له مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "نداي رفض كل الأمور التفاوضية معه وفي النهاية سافر خارج مصر".

وعلم FilGoal.com أن نداي يطالب بتعويض قيمته 1.5 مليون دولار قيمة عقده بالكامل.

ويأتي ذلك بسبب إخلال الأبيض ببنود العقد من وجهة نظر اللاعب وعدم دفع مستحقاته المالية إضافة لعدم التوصل إلى تسوية.

وينتهي تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم الجاري بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

واستغل الزمالك بندا في التعاقد الذي كان ممتدا لثلاث سنوات بأن يخطر اللاعب قبل الأول من أبريل الماضي بفسخ التعاقد وعدم استمراره لموسم ثالث.

وخاض نداي الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

الزمالك إبراهيما نداي أحمد سالم
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