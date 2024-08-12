الاتحاد يتعادل مع مودرن في الوقت القاتل.. وسموحة يفوز على سيراميكا في الدقائق الأخيرة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

أحمد عادل - الاتحاد - إنبي

تعادل الاتحاد السكندري مع منافسه مودرن سبورت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عبد الكبير الوادي هدف مودرن سبورت، بينما أحرز أحمد عادل هدف الاتحاد.

وجاء هدف الوادي في الدقيقة 12 بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

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وتمكن أحمد عادل من إدراك التعادل بعد تسديدة عقب عرضية أرضية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ووصل الاتحاد إلى النقطة 41 في المركز العاشر من 33 مباراة.

وارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة 51 في المركز الخامس من 33 لقاء.

سيراميكا كليوباترا × سموحة

وعلى الجانب الآخر حقق سموحة الفوز في الدقائق الأخيرة على منافسه سيراميكا كليوباترا في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عبد الرحمن عامر هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 84 من رأسية قوية.

وبهذا الفوز وصل سموحة إلى النقطة 51 في المركز السادس من 33 مباراة.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 45 في المركز الثامن.

الدوري المصري سموحة سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري مودرن سبورت
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