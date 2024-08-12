الاتحاد يتعادل مع مودرن في الوقت القاتل.. وسموحة يفوز على سيراميكا في الدقائق الأخيرة

تعادل الاتحاد السكندري مع منافسه مودرن سبورت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عبد الكبير الوادي هدف مودرن سبورت، بينما أحرز أحمد عادل هدف الاتحاد.

وجاء هدف الوادي في الدقيقة 12 بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

عبد الكبير الوادي يحرز الهدف الأول لمودرن سبورت في شباك الاتحاد السكندري⚽🔥 pic.twitter.com/450cWA9OGE — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 12, 2024

وتمكن أحمد عادل من إدراك التعادل بعد تسديدة عقب عرضية أرضية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

جوووووووووول⚽🔥.. ميسي يتعادل لفريق الاتحاد أمام مودرن سبورت من هجمة سريعة.. وجدل حول خروج الكرة أو عدم خروجها من الملعب pic.twitter.com/Hc5PC6hfPD — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 12, 2024

ووصل الاتحاد إلى النقطة 41 في المركز العاشر من 33 مباراة.

وارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة 51 في المركز الخامس من 33 لقاء.

سيراميكا كليوباترا × سموحة

وعلى الجانب الآخر حقق سموحة الفوز في الدقائق الأخيرة على منافسه سيراميكا كليوباترا في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عبد الرحمن عامر هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 84 من رأسية قوية.

جوووووووول.. عبدالرحمن عامر يسجل هدف التقدم لسموحة في شباك سيراميكا كليوباترا برأسية بعد دربكة دفاعية ⚽💥 سيراميكا كليوباترا ( 0 - 1 ) سموحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/YuGancBKY6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 12, 2024

وبهذا الفوز وصل سموحة إلى النقطة 51 في المركز السادس من 33 مباراة.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 45 في المركز الثامن.