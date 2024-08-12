خبر في الجول - مطالبا بتعويض كبير.. نداي يشكو الزمالك أمام فيفا

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 23:01

كتب : عمرو نبيل

إبراهيما نداي - الزمالك ضد الوحدة

تقدم السنغالي إبراهيما نداي بشكوى رسمية ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعلم FilGoal.com أن نداي يطالب بتعويض قيمته 1.5 مليون دولار قيمة عقده بالكامل.

ويأتي ذلك بسبب إخلال الأبيض ببنود العقد من وجهة نظره وعدم دفع مستحقاته المالية إضافة لعدم التوصل إلى تسوية.

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وينتهي تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم الجاري بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

واستغل الزمالك بندا في التعاقد الذي كان ممتدا لثلاث سنوات بأن يخطر اللاعب قبل الأول من أبريل الماضي بفسخ التعاقد وعدم استمراره لموسم ثالث.

وخاض نداي الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

إبراهيما نداي الزمالك
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