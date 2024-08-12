لاعب الإسماعيلي يعلن ابتعاده نهائيا عن كرة القدم

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 22:51

كتب : عمرو نبيل

كريم عرفات

أعلن كريم عرفات لاعب الإسماعيلي ابتعاده عن كرة القدم نهائيا.

ويلعب عرفات في الإسماعيلي على سبيل الإعارة من مودرن سبورت حتى نهاية الموسم.

ولعب عرفات خلال الموسم مباراتين بواقع 17 دقيقة فقط.

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وكتب عرفات ما يلي:

قررت الابتعاد نهائيا عن مجال كرة القدم للأسف موسم كامل لم أشارك وأتدرب منفردا من شهر يناير عشان النادي قرر فاجئة أنه مش محتاجني بعد شهر واحد فقط من انطلاق الموسم مع العلم النادي الإسماعيلي هو من وافق على استكمال موسمي الثاني من الاعارة ولم يمر شهر أساسا على انطلاق الموسم و لم أشارك لكي يطلب منى قطع إعارتي والرحيل.

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كان من الممكن أن يرفض النادي وجودي من البداية وليس بعد بداية الدوري بعدة أيام خاصة أنني كنت أمتلك عرضين من أندية اخرى ولكني فضلت الاسماعيلي ومكانش في أي فرصة أني أقطع إعارتي وأرجع فريقي لأن القائمة ممتلئة بالتالي الجهاز الفني قرر أن أتمرن منفردا من شهر يناير و كنت بتمرن مع

مدلك الفريق الساعة الـ10 صباحا بعيد عن موعد الفريق لمدة ثلاثة أشهر.

أصبح الامز مؤذي نفسيا وجسديا ليا الحمد الله ربنا وهبني القوة على تحمل دا بالرغم من صعوبة تحمل ابتعادي عن المشاركة الموسم كامل وأيضا تدربي منفردا مع مدلك الفريق ومدى تأثير دا على مستوايا وعلى مستقبلي الموسم القادم لأن أهم شئ هو المشاركة.

وأيضا عدم حصولي سوى على 28% من مستحقاتي فقط بالرغم من حصول باقي اللاعبين على نسب تتخطى الـ65%.

للأسف الوضع لم يكن على تحمل هذا الموسم فقط ولكن له تبعيات على وجودي في أي فريق الموسم القادم نظرا لابتعادي عن المشاركة موسم كامل

حاولت كثيرا تحمل الوضع لكن قررت الابتعاد نهائيا عن ممارسة كرة القدم، لما يوجد فيها من ظلم وعدم النظر لمصالح اللاعب وتعمد أكل حقوقي المهنية والمالية كان ممكن ترفض من البداية اني اكون موجود لكن مش بعد ما توافق على مد اعارتي تبلغني بعدها بشهر انك مش محتاجني.

أنت عارف كويس ان مفيش حل قدامي غير ان اكمل مدة اعارتي وبعدين توقفني و اتمرن لوحدي مع المدلك وتبعدني سنة كاملة عن الملعب و دا مش هيأثر عليا السنادي بس دا هيأثر عليا في مستقبلي عامة.

أنا الحمد لله مش مستنى من الكرة حاجة انا كنت بعمل الحاجة الي بحبها لكن بالمنظر دا كرهتها ومش عايزها.

و ما خفي كان اعظم، وعند الله تجتمع الخصوم و اسأل الله ان يوفقني في القادم

كريم عرفات الدوري المصري الإسماعيلي مودرن سبورت
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