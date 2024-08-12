وزير الرياضة يطلق اسم سارة سمير على مركز شباب بالإسماعيلية

أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة علي إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب بالإسماعيلية.

وسيتم إطلاق اسم "مركز شباب سارة سمير" على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية، الذي كانت تتدرب فيه.

ويأتي القرار تكريما لإنجازات سارة سمير في رفع الأثقال، والتي أضافت إلى سجلها المتميز فضية أولمبياد باريس 2024.

وأشار صبحي إلي دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك في تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وحققت سارة سمير فضية رفع الأثقال بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وأصبحت سارة سمير سادس ممثل لمصر يحصد أكثر من ميدالية واحدة في الأولمبياد، إذ حصدت برونزية في 2016 وفضية في 2024، قبل أن يتبعها الجندي ويصبح السابع.

ورفعت مصر رصيدها لـ 41 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.