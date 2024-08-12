Gaming - محمد نور وهازارد وآخرين في أبرز الإضافات الجديدة في EA FC 25

كشفت شركة EA النقاب عن اللاعبين الجدد في طور ألتيميت تيم في نسختها الجديدة من لعبة EA FC 250.

وتم إضافة محمد نور أسطورة كرة القدم السعودية ولاعب اتحاد جدة السابق ضمن بطاقات "الهيروز" في طور الألتيميت.

ويعد نور اللاعب السعودي الثالث في اللعبة بعد سامي الجابر وسعيد العويران.

وبالإضافة إلى نور فيوجد العديد من اللاعبين يتواجدون لأول مرة في اللعبة مثل إدين هازارد وماريك هامشيك ومايكون وياب ستام.

واستطاع محمد نور الفوز بثمانية ألقاب في الدوري السعودي، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال آسيا، والعديد من الانتصارات في الكؤوس المحلية.

وارتدى محمد نور قميص الاتحاد في الفترة من عام 1996 حتى 2013 وتخلل ذلك موسم واحد فقط لعب فيه بقميص النصر.

وقال نور في تعليقه على انضمامه للعبة: "يشرفني الانضمام إلى EA FC 25 كبطل وأن أكون جزءا من اللعبة إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية".

وأتم "إنه لأمر مثير أن أرى دعم EA SPORTS لشغف كرة القدم، وأنا متحمس للعب بجانب المشجعين في اللعبة".

أما عن اللاعبين الجدد في اللعبة فهم:

ماريك هامشيك (دوري إيطالي)

إدين هازارد (دوري إنجليزي)

تيم هاوارد (دوري إنجليزي)

مايكون (دوري إيطالي)

سيليا ساسيتش (دوري ألماني سيدات)

ستام (دوري إنجليزي)

زي روبيرتو (دوري ألماني)

جيمي كاريجير (دوري إنجليزي)

ستاد جيورجيس ليفيفر (دوري فرنسي سيدات)

جوتي (دوري إسباني)

بليس ماتويدي (دوري فرنسي)

محمد نور (دوري سعودي)

فارا ويليامز (دوري إنجليزي سيدات)

يايا توريه (دوري إنجليزي)

أعظم أبطال كرة القدم يعودون من أجل النادي ⚽ 14 بطل ديناميكي قادمين إلى #FC25 . قم بطلب #FC25 ألتميت مسبقًا قبل 20 أغسطس لتحصل على بطل ألتميت تيم عند الإطلاق، و سيتم ترقية اللاعب تلقائيًا من Origin إلى Prime في 28 نوفمبر. اطلبوها مسبقًا الآن: https://t.co/yQCOtvAqFJ https://t.co/AgbLY8I4DZ — Electronic Arts ME (@EA_ME) August 13, 2024

ومن المقرر أن تصدر لعبة EA FC 25 في الـ27 من شهر سبتمبر المقبل.

أما من يطلب نسخة الألتيميت تيم مبكرا وقبل حلول الـ20 من أغسطس الجاري فيستطيع لعبها قبل ذلك الموعد بأسبوع كامل.