Gaming - محمد نور وهازارد وآخرين في أبرز الإضافات الجديدة في EA FC 25

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

FC 25

كشفت شركة EA النقاب عن اللاعبين الجدد في طور ألتيميت تيم في نسختها الجديدة من لعبة EA FC 250.

وتم إضافة محمد نور أسطورة كرة القدم السعودية ولاعب اتحاد جدة السابق ضمن بطاقات "الهيروز" في طور الألتيميت.

ويعد نور اللاعب السعودي الثالث في اللعبة بعد سامي الجابر وسعيد العويران.

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وبالإضافة إلى نور فيوجد العديد من اللاعبين يتواجدون لأول مرة في اللعبة مثل إدين هازارد وماريك هامشيك ومايكون وياب ستام.

واستطاع محمد نور الفوز بثمانية ألقاب في الدوري السعودي، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال آسيا، والعديد من الانتصارات في الكؤوس المحلية.

وارتدى محمد نور قميص الاتحاد في الفترة من عام 1996 حتى 2013 وتخلل ذلك موسم واحد فقط لعب فيه بقميص النصر.

وقال نور في تعليقه على انضمامه للعبة: "يشرفني الانضمام إلى EA FC 25 كبطل وأن أكون جزءا من اللعبة إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية".

وأتم "إنه لأمر مثير أن أرى دعم EA SPORTS لشغف كرة القدم، وأنا متحمس للعب بجانب المشجعين في اللعبة".

أما عن اللاعبين الجدد في اللعبة فهم:

ماريك هامشيك (دوري إيطالي)

إدين هازارد (دوري إنجليزي)

تيم هاوارد (دوري إنجليزي)

مايكون (دوري إيطالي)

سيليا ساسيتش (دوري ألماني سيدات)

ستام (دوري إنجليزي)

زي روبيرتو (دوري ألماني)

جيمي كاريجير (دوري إنجليزي)

ستاد جيورجيس ليفيفر (دوري فرنسي سيدات)

جوتي (دوري إسباني)

بليس ماتويدي (دوري فرنسي)

محمد نور (دوري سعودي)

فارا ويليامز (دوري إنجليزي سيدات)

يايا توريه (دوري إنجليزي)

ومن المقرر أن تصدر لعبة EA FC 25 في الـ27 من شهر سبتمبر المقبل.

أما من يطلب نسخة الألتيميت تيم مبكرا وقبل حلول الـ20 من أغسطس الجاري فيستطيع لعبها قبل ذلك الموعد بأسبوع كامل.

EA FC 25 محمد نور هيروز هازارد
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