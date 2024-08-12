في الجول يكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي لضم زيزو

يسعى نادي نيوم السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، وهو ما كشفه الأبيض عن وجود عرض رسمي من النادي السعودي لشراء نجمه.

فما هي تفاصيل العرض السعودي لضم زيزو؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي (دوري يلو) عرض شراء زيزو من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار تُدفع بالتقسيط، بواقع الجزء الأكبر من المبلغ وقت إتمام الصفقة والجزء المتبقي يتم دفعه في فترة من 3 إلى 6 شهور.

ويرى الزمالك أن العرض يجب أن يرتفع أكثر من ذلك للموافقة على بيع زيزو لنادي نيوم السعودي.

بينما العرض المقدم من نادي نيوم لـ زيزو هو عقد يمتد لموسمين.

وكشف FilGoal.com أن نادي الزمالك العرض الأول من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عرض العربي القطري لضم زيزو جاء مقابل 3 ملايين دولار، وقد يزيد العرض إلى 4 ملايين دولار.

لكن الزمالك رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي في انتظار وصول عرض مالي أكبر.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن تقدم أحد أندية الدوري القطري بعرض رسمي لضم زيزو.

ويضم العربي القطري كل من الإيطالي ماركو فيراتي لاعب الوسط والتونسي يوسف المساكني.

وبذلك يزاحم العربي القطري فريق نيوم السعودي للحصول على خدمات زيزو قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقبل ساعات، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك عن تلقي ناديه عرضا من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو. ومجلس الإدارة سيدرسه في الأيام المقبلة".

وأضاف "زيزو رغبته هي الاستمرار مع الزمالك وكنا ننتظر عودته من الأولمبياد لعقد جلسة معه للتفاوض على تجديد تعاقده".

وأكمل "لا يوجد أي قرار من الزمالك ببيع زيزو، ولا يوجد أي ربط بين الأزمة المالية للزمالك والعرض المقدم لـ زيزو".