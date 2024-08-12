في الجول يكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي لضم زيزو

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد المقاولون

يسعى نادي نيوم السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، وهو ما كشفه الأبيض عن وجود عرض رسمي من النادي السعودي لشراء نجمه.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

فما هي تفاصيل العرض السعودي لضم زيزو؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي (دوري يلو) عرض شراء زيزو من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار تُدفع بالتقسيط، بواقع الجزء الأكبر من المبلغ وقت إتمام الصفقة والجزء المتبقي يتم دفعه في فترة من 3 إلى 6 شهور.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الزمالك يرفض العرض الأول من العربي القطري لضم زيزو خبر في الجول - لمزاملة فيراتي والمساكني.. العربي القطري تقدم بعرض لضم زيزو قنوات الكاس: زيزو يتلقى عرضا رسميا من أحد أندية الدوري القطري

ويرى الزمالك أن العرض يجب أن يرتفع أكثر من ذلك للموافقة على بيع زيزو لنادي نيوم السعودي.

بينما العرض المقدم من نادي نيوم لـ زيزو هو عقد يمتد لموسمين.

وكشف FilGoal.com أن نادي الزمالك العرض الأول من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عرض العربي القطري لضم زيزو جاء مقابل 3 ملايين دولار، وقد يزيد العرض إلى 4 ملايين دولار.

لكن الزمالك رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي في انتظار وصول عرض مالي أكبر.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن تقدم أحد أندية الدوري القطري بعرض رسمي لضم زيزو.

ويضم العربي القطري كل من الإيطالي ماركو فيراتي لاعب الوسط والتونسي يوسف المساكني.

وبذلك يزاحم العربي القطري فريق نيوم السعودي للحصول على خدمات زيزو قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقبل ساعات، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك عن تلقي ناديه عرضا من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو. ومجلس الإدارة سيدرسه في الأيام المقبلة".

وأضاف "زيزو رغبته هي الاستمرار مع الزمالك وكنا ننتظر عودته من الأولمبياد لعقد جلسة معه للتفاوض على تجديد تعاقده".

وأكمل "لا يوجد أي قرار من الزمالك ببيع زيزو، ولا يوجد أي ربط بين الأزمة المالية للزمالك والعرض المقدم لـ زيزو".

الزمالك نادي نيوم السعودي زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
مطالبا بتعويض كبير.. نداي يشكو الزمالك أمام فيفا لاعب الإسماعيلي يعلن ابتعاده نهائيا عن كرة القدم في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم خبر في الجول – الزمالك يرفض العرض الأول من العربي القطري لضم زيزو انتهت الدوري المصري - مودرن (1)-(1) الاتحاد.. سيراميكا (0)-(1) سموحة التشكيل - أحمد عاطف يقود هجوم مودرن وعمر الوحش في وسط الاتحاد مصدر من الأهلي لـ في الجول: سفيان بوفال ضمن المرشحين لتدعيم الهجوم مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخلود السعودي لم يبلغنا بالتراجع عن صفقة ديانج
أخر الأخبار
مطالبا بتعويض كبير.. نداي يشكو الزمالك أمام فيفا 12 دقيقة | الدوري المصري
لاعب الإسماعيلي يعلن ابتعاده نهائيا عن كرة القدم 23 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 44 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يطلق اسم سارة سمير على مركز شباب بالإسماعيلية ساعة | باريس 2024
Gaming - محمد نور وهازارد وآخرين في أبرز الإضافات الجديدة في هيروز EA FC 25 ساعة | Gamers
في الجول يكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي لضم زيزو ساعة | الكرة المصرية
"أصبح نحلة".. برينتفورد يتعاقد مع كارفايو من ليفربول ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يرفض العرض الأول من العربي القطري لضم زيزو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير