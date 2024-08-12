"أصبح نحلة".. برينتفورد يتعاقد مع كارفايو من ليفربول
الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي برينتفورد التعاقد مع فابيو كارفايو قادما من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
فابيو كارفاليو
النادي : ليفربول
ويمتد عقد اللاعب 2029 مع إمكانية التمديد لعام إضافي حسبما كشف الموقع الرسمي للنادي.
Fábio Carvalho is a Bee 🐝 🇵🇹 pic.twitter.com/woS1nKWjIC— Brentford FC (@BrentfordFC) August 12, 2024
وسيحصل ليفربول على 20 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 7.5 مليون جنيه استرليني مكافآت وحوافز مقابل بيع كارفايو حسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.
وشدد رومانو أن ليفربول سيحصل على نسبة 17.5% من إعادة البيع أيضا.
وقضى اللاعب البرتغالي الموسمين الماضيين معارا إلى لايبزيج الألماني ثم هال سيتي بالترتيب حتى عاد الصيف الجاري إلى ليفربول، ليقرر بيعه بشكل نهائي.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 35 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.
وكان ليفربول قد تعاقد معه في صيف 2022 مقابل 5.9 مليون يورو قادما من فولام.