"أصبح نحلة".. برينتفورد يتعاقد مع كارفايو من ليفربول

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

احتفال فابيو كارفاليو - ليفربول أمام بورنموث

أعلن نادي برينتفورد التعاقد مع فابيو كارفايو قادما من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد اللاعب 2029 مع إمكانية التمديد لعام إضافي حسبما كشف الموقع الرسمي للنادي.

وسيحصل ليفربول على 20 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 7.5 مليون جنيه استرليني مكافآت وحوافز مقابل بيع كارفايو حسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.

وشدد رومانو أن ليفربول سيحصل على نسبة 17.5% من إعادة البيع أيضا.

وقضى اللاعب البرتغالي الموسمين الماضيين معارا إلى لايبزيج الألماني ثم هال سيتي بالترتيب حتى عاد الصيف الجاري إلى ليفربول، ليقرر بيعه بشكل نهائي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 35 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وكان ليفربول قد تعاقد معه في صيف 2022 مقابل 5.9 مليون يورو قادما من فولام.

فابيو كارفاليو الدوري الإنجليزي برينتفورد ليفربول
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