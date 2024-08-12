خبر في الجول – الزمالك يرفض العرض الأول من العربي القطري لضم زيزو

رفض نادي الزمالك العرض الأول من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عرض العربي القطري لضم زيزو جاء مقابل 3 ملايين دولار، وقد يزيد العرض إلى 4 ملايين دولار.

لكن الزمالك رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي في انتظار وصول عرض مالي أكبر.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن تقدم أحد أندية الدوري القطري بعرض رسمي لضم زيزو.

ويضم العربي القطري كل من الإيطالي ماركو فيراتي لاعب الوسط والتونسي يوسف المساكني.

وبذلك يزاحم العربي القطري فريق نيوم السعودي للحصول على خدمات زيزو قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتألق زيزو مع الزمالك والمنتخبات المصرية جذب اهتمام أكثر من فريق من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري القطري انطلق قبل يومين. وتعادل العربي سلبيا أمام الشحانية في الجولة الأولى.

وقبل ساعات، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك عن تلقي ناديه عرضا من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو. ومجلس الإدارة سيدرسه في الأيام المقبلة".

وأضاف "زيزو رغبته هي الاستمرار مع الزمالك وكنا ننتظر عودته من الأولمبياد لعقد جلسة معه للتفاوض على تجديد تعاقده".

وأكمل "لا يوجد أي قرار من الزمالك ببيع زيزو، ولا يوجد أي ربط بين الأزمة المالية للزمالك والعرض المقدم لـ زيزو".