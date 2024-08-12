انتهت الدوري المصري - مودرن (1)-(1) الاتحاد.. سيراميكا (0)-(1) سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 40 نقطة من 32 لقاء.

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مودرن × الاتحاد

انتهت

ق 91: جوووول أحمد عادل بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: جوووول عبد الكبير الوادي بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق 8: تسديدة رائعة من غنام محمد لاعب مودرن سبورت لكن ترتطم في العارضة.

بداية المباراة

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سيراميكا × سموحة

انتهت

ق 85: جوووول عبد الرحمن عامر من رأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: كرة عرضية من محمد عادل لاعب سيراميكا من جهة اليمين قابلها سعد سمير برأسية قوية ردت من القائم الأيمن.