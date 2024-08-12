التشكيل - أحمد عاطف يقود هجوم مودرن وعمر الوحش في وسط الاتحاد

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 20:22

كتب : هاني العوضي

أحمد عاطف - فيوتشر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لـ مودرن سبورت تشكيل فريقه الأساسي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب مودرن سبورت بثنائي هجومي مكون من أرنولد إيبا وأحمد عاطف.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي

خط دفاع: باسم علي - محمود رزق - علي الفيل - جوزيف جوناثان

خط وسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد صادق - عبد الكبير الوادي

خط هجوم: أرنولد إيبا - أحمد عاطف

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد سري مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح – إسلام أبو سليمة - محمود شبانة - كريم الديب

خط الوسط: عمر الوحش – فرانك ألان – مورو ساليفو – خالد الغندور

خط الهجوم: بيكالي أوبامي – أحمد عادل

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة من 32 مباراة.

بينما يأتي الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 40 نقطة من 32 لقاء.

الدوري المصري الاتحاد السكندري مودرن سبورت أحمد عاطف
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