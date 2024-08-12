مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخلود السعودي لم يبلغنا بالتراجع عن صفقة ديانج

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 19:57

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي

أكد مصدر مسؤول من الأهلي على أن النادي لم يتم إبلاغه من قبل نادي الخلود السعودي بأي شيء متعلق بالتراجع عن صفقة المالي أليو ديانج.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نادي الخلود السعودي لم يبلغنا بأي شيء متعلق بالتراجع عن صفقة أليو ديانج".

وأضاف "وإذا أراد النادي السعودي التراجع عنها فإن الأهلي يرحب بعودة ديانج فهو لاعب مهم وكبير".

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وأتم تصريحاته "استلمنا بالفعل المقابل المادي للصفقة والأهلي أتم كل إجراءات انتقال ديانج للخلود قبل أيام".

وكشف موقع شوووت السعودي عن وجود أزمة تواجه الخلود لقيد صفقاته الأجنبية.

وأتم الخلود اتفاقه لضم الثنائي أليو ديانج من الأهلي المصري وجاكسون موليكا من بشيكتاش، لكن لم يتم إعلان ضم الثنائي بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح التقرير السعودي وفقا لمصادره أن نادي الخلود تلقى تأكيدا رسميا من لجنة الاستقطابات يفيد بعدم وجود ميزانية من أجل الصفقات هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى سعي نادي الخلود في الوقت الحالي لإتمام الصفقتين عن طريق توفير الأموال من خزينة النادي الخاصة أو من الأعضاء محبين النادي لحسم الصفقات.

وتم فتح باب القيد في الدوري السعودي خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وأتم الخلود تعاقده مع لاعب أجنبي وحيد وهو البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة السابق، وذلك بسبب قدومه في صفقة انتقال حر.

ويتواجد أليو ديانج مع فريق الخلود بمعسكر تركيا تحت قيادة باولو دوارتي بعد الاتفاق مع الأهلي المصري.

وحصل الخلود على اتفاق مع بشكتاش لاستعارة موليكا لمدة موسم بقيمة 500 ألف دولار وهو نفس سعر صفقة ديانج، وفقا للتقرير السعودي.

وبالفعل لم يظهر اسم الثنائي أليو ديانج وجاكسون موليكا على موقع الدوري السعودي.

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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