ميلان يعلن التعاقد مع إيميرسون رويال

أعلن نادي ميلان التعاقد مع إيميرسون رويال قادما من توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي أن عقد اللاعب يمتد حتى 2028 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن ميلان أبرم الصفقة مقابل 15 مليون يورو مع إضافة 3 ملايين يورو كحوافز ومكافآت.

وكان ميلان يسعى ميلان لتعويض أليساندرو فلورنزي الذي تعرض لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن إيمرسون فضل ميلان على 5 عروض أخرى تلقاها خلال هذا الصيف.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.

ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم المنصرم في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.