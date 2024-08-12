ميلان يعلن التعاقد مع إيميرسون رويال
الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 19:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان التعاقد مع إيميرسون رويال قادما من توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إيميرسون رويال
النادي : ميلان
وكشف النادي أن عقد اللاعب يمتد حتى 2028 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
يا مراحب وألفين هلا 👋👑#DNACMilan | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/ze9cFBXoq0— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 12, 2024
وحسب موقع ذا أثلتيك فإن ميلان أبرم الصفقة مقابل 15 مليون يورو مع إضافة 3 ملايين يورو كحوافز ومكافآت.
وكان ميلان يسعى ميلان لتعويض أليساندرو فلورنزي الذي تعرض لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.
وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن إيمرسون فضل ميلان على 5 عروض أخرى تلقاها خلال هذا الصيف.
وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.
وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.
ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم المنصرم في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.