خبر في الجول - بسبب أبطال أوروبا.. فيرينتسفاروشي يبلغ الأهلي بتأجيل مفاوضات صفقة بن رمضان

أبلغ نادي فيرينتسفاروشي المجري الأهلي بتأجيل المفاوضات بشأن صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لحين الانتهاء من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وعلم FilGoal.com أن النادي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشكل مؤقت في صفقة بن رمضان، وذلك لانشغال الفريق بخوض مباراة ميتيلاند الدنماركي.

ويستعد فيرينتسفاروشي المجري لمواجهة ميتيلاند الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

ويحتاج فيرينتسفاروشي للفوز بفارق أكثر من هدفين في لقاء العودة الذي يقام على ملعبه، وذلك بعد أن خسر الذهاب في الدنمارك 2-صفر.

ولا يزال هناك مفاوضات جارية بين الأهلي وفيرينتسفاروشي بشأن المقابل المالي لصفقة محمد علي بن رمضان.

ويتمسك النادي المجري بالحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار، بينما وصل عرض الأهلي إلى مليون و700 ألف دولار حتى الآن.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فرينكفاروزي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.