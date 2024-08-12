خبر في الجول - بسبب أبطال أوروبا.. فيرينتسفاروشي يبلغ الأهلي بتأجيل مفاوضات صفقة بن رمضان

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 19:42

كتب : أحمد الخولي

محمد علي بن رمضان

أبلغ نادي فيرينتسفاروشي المجري الأهلي بتأجيل المفاوضات بشأن صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لحين الانتهاء من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وعلم FilGoal.com أن النادي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشكل مؤقت في صفقة بن رمضان، وذلك لانشغال الفريق بخوض مباراة ميتيلاند الدنماركي.

ويستعد فيرينتسفاروشي المجري لمواجهة ميتيلاند الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
معتز محمد: الأهلي اعتاد على الفوز في كل المباريات الوكرة يتعادل مع الأهلي في افتتاح دوري نجوم قطر بمشاركة حمدي فتحي رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

ويحتاج فيرينتسفاروشي للفوز بفارق أكثر من هدفين في لقاء العودة الذي يقام على ملعبه، وذلك بعد أن خسر الذهاب في الدنمارك 2-صفر.

ولا يزال هناك مفاوضات جارية بين الأهلي وفيرينتسفاروشي بشأن المقابل المالي لصفقة محمد علي بن رمضان.

ويتمسك النادي المجري بالحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار، بينما وصل عرض الأهلي إلى مليون و700 ألف دولار حتى الآن.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فرينكفاروزي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

الأهلي محمد علي بن رمضان الدوري المصري فيرينتسفاروشي
نرشح لكم
مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. بداية اللقاء مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. انطلاق المباراة تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الأهلي.. محمد حمدي أساسي تشكيل الأهلي – كهربا يقود الهجوم.. وأحمد أشرف أساسي ضد إنبي اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-24 حتى النهائي رأسية زيكو تكتب ما يحدث لأول مرة في مواجهات زد أمام المصري
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. بداية اللقاء 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف 43 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الأهلي.. محمد حمدي أساسي 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل السوبر الأوروبي – مبابي أساسي لأول مرة مع ريال مدريد.. ومهاجمان يقودان أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – كهربا يقود الهجوم.. وأحمد أشرف أساسي ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-24 حتى النهائي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر