بعد تألقه في الأولمبياد.. فيورنتينا يتعاقد مع ريتشاردسون

أعلن نادي فيورنتينا تعاقده مع أمير ريتشاردسون قادما من ريمس.

ووصل اللاعب المغربي إلى مدينة فلورنسا صباح اليوم الإثنين وأجرى الفحوصات الطبية.

Amir è Viola. ⚜️#Fiorentina pic.twitter.com/zwxCb9aU0Q

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 12, 2024

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن فيورنتينا دفع 9 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات وحوافز وأيضا نسبة 10% من البيع المستقبلي.

ويمتد عقد اللاعب حتى 2029.

وتفوق فيورنتينا على نظيره توتنام في سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وارتدى أمير قميص فيورنتينا أمام وسائل الإعلام.

وقاد ريتشاردسون منتخب المغرب الأولمبي لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024.

وسجل ريتشاردسون هدف واحد خلال البطولة ضد العراق في ختام دور المجموعات.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

فيما فاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية من أصحاب الأرض.