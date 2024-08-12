القائد مستمر.. إنتر يعلن تجديد عقد لاوتارو مارتينيز

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

أعلن نادي إنتر ميلان تجديد عقد لاوتارو مارتينيز قائد الفريق حتى 2029.

وكان الاتفاق قد تم منذ فترة إلا أن النادي واللاعب انتظرا حتى تنتهي منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 وكذلك إجازته.

وقال جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر من قبل لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لاوتارو وقع على عقده الجديد، وسيكون الأمر بشكل رسمي عندما يعود من الإجازة".

وكان أليخاندرو كامانيو وكيل لاوتارو قال لسيزار لويس ميرلو الصحفي الأرجنتيني في وقت سابق: "نعم، توصلنا لاتفاق مع إنتر لتمديد العقد دون وجود شرط جزائي".

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن قائد النيراتزوري وقع حتى 2029 براتب 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وحصل لاوتارو على بطولة الدوري الإيطالي وأفضل لاعب في البطولة وكذلك السوبر في الموسم المنقضي.

وتوج أيضا ببطولة كوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين.

وفرديا تمكن من الحصول على هداف الدوري الإيطالي بـ24 هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بجائزة هداف بطولة كوبا أمريكا 2024 بعدما سجل 5 أهداف.

الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الأرجنتين جيوزيبي ماروتا
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