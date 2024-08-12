معتز محمد: الأهلي اعتاد على الفوز في كل المباريات

شدد معتز محمد مدافع الأهلي على أن فريقه يلعب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات حتى إذا كان حسم لقب الدوري.

معتز محمد النادي : الأهلي الأهلي

وقال معتز عبر موقع الأهلي: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم حتى وإن كان الدوري حسم رسميا، لأن الفريق اعتاد على اللعب من أجل الفوز في كل المباريات".

وأضاف "نحاول الاجتهاد حتى نستغل الفرصة التي أتحيت لنا بالمشاركة مع الفريق الأول وهدفنا إكمال مسيرة الانتصارات في المباريات المتبقية من الدوري".

وأتم تصريحاته "الفرصة ستتاح لكل لاعب ولكن يجب أن يكون على أتم جاهزية لاستغلالها وإثبات قدراته للجهاز الفني والجمهور".

وشارك معتز محمد مع الأهلي أمام زد في المباراة المؤجلة من الجولة 25 للدوري، وذلك بعدما حصل اللاعبين الأساسيين على راحة سلبية وكذلك مارسيل كولر المدير الفني.

وفاز الأهلي على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

واستمرت سلسلة انتصارات الأهلي القياسية في الدوري بالفوز على زد.

ثنائية الأهلي سجلها محمود كهربا وأحمد عبد القادر، وسجل هدف زد مصطفى سعد.

الفوز رفع رصيد الأهلي بطل الدوري إلى النقطة 84 وتوقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع ويتبقى له مباراتين.