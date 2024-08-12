العنكبوت في مدريد.. أتليتكو يعلن التعاقد مع جوليان ألفاريز

أعلن نادي أتليتكو مدريد التعاقد مع جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن عقد اللاعب يمتد حتى 2030.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن الصفقة تبلغ قيمتها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافآت ومتغيرات.

وتلقى ألفاريز العديد من العروض في وقت سابق أبرزها من باريس سان جيرمان قبل أن ينقض أتليتكو مدريد ليتمم الصفقة بشكل رسمي.

وأفادت صحيفة أوليه من قبل أن روخيبلانكوس عرض عقدا بنفس القيمة المالية لألفاريز والذي يعادل ما عرضه سيتي في وقت سابق لتحسين راتبه السنوي، لكن سيتي كان سيحصل على نسبة 25% من حقوق الصور مقابل 75% للاعب ريفر بليت السابق.

وعانى ألفاريز من عدم اللعب كثيرا بسبب اعتماد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إيرلينج هالاند أكثر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 103 مباراة رفقة سيتي وسجل 36 هدفا وصنع 18 آخرين.

وحصل ألفاريز على كأس العالم 2022 في قطر وكذلك بطولتي كوبا أمريكا في النسختين الماضيتين مع الأرجنتين.