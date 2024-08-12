مصطفى أبو الخير: أقدم كل ما لدي لأتواجد باستمرار مع الأهلي.. وأعد الجمهور بالأفضل

شدد مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي على أنه يبذل كل جهده من أجل الاستمرار في الفريق الأول والحصول على فرصة للمشاركة.

وقال أبو الخير عبر موقع الأهلي: "أشارك مع الفريق الأول للأهلي منذ فترة وسامي قمصان منح اللاعبين الشباب الثقة وطلب منا استغلال الفرصة واللعب بهدوء وهو سيدعمنا".

وأضاف "تم قيدي في القائمة الإفريقية الموسم الماضي وسافرت مع الأهلي الجزائر وغانا قبل أن أتعرض لإصابة أبعدتني عن الفريق".

وأتم تصريحاته "أقدم كل ما لدي لأتواجد مع الفريق الأول للأهلي بشكل مستمر وأعد الجمهور أنني سأقدم مستوى مميز في الفترة المقبلة".

وشارك أبو الخير بشكل أساسي مع الأهلي أمام زد في المباراة المؤجلة من الجولة 25 للدوري، وذلك بعدما حصل اللاعبين الأساسيين على راحة سلبية وكذلك مارسيل كولر المدير الفني.

ولعب أبو الخير من البداية وغادر الملعب في منتصف الشوط الثاني.

وفاز الأهلي على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

واستمرت سلسلة انتصارات الأهلي القياسية في الدوري بالفوز على زد.

ثنائية الأهلي سجلها محمود كهربا وأحمد عبد القادر، وسجل هدف زد مصطفى سعد.

الفوز رفع رصيد الأهلي بطل الدوري إلى النقطة 84 وتوقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع ويتبقى له مباراتين.