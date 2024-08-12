ESPN: فينيسيوس لا يستبعد الموافقة على العرض السعودي الضخم.. وطلبات مدريد المالية

أوضحت شبكة ESPN أن فينيسيوس جوينيور لاعب ريال مدريد لا يستبعد الموافقة على العرض السعودي الضخم المقدم له لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب تقرير الشبكة فإن الجناح البرازيلي سيتلقى راتبا قدره 350 مليون يورو في العام الواحد.

وأفاد التقرير أن فكرة السعودية هي جعل فينيسيوس سفيرا للمملكة من أجل كأس العالم 2034.

وفي حال تمت الصفقة سيكون فينيسيوس هو الأعلى أجرا في العالم.

موقف ريال مدريد

ريال مدريد يتوقع الحصول على مليار يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس، لكن بالتأكيد دفع هذا المبلغ صعب للغاية.

ولذلك وفقا لتقرير الشبكة فإن النادي الملكي سيحصل على مبلغ أقل من ذلك.

وطوال مسيرة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع ريال مدريد، لعب 264 مباراة وسجل 83 هدفا وصنع 75 آخرين.