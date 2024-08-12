خبر في الجول - لمزاملة فيراتي والمساكني.. العربي القطري تقدم بعرض لضم زيزو

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

احتفال أحمد زيزو بهدفه في شباك فاركو

تقدم نادي العربي القطري بعرض رسمي لضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن تقدم أحد أندية الدوري القطري بعرض رسمي لضم زيزو.

وعلم FilGoal.com أن النادي الذي تقدم بعرض لضم زيزو هو العربي القطري.

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ويضم العربي القطري كل من الإيطالي ماركو فيراتي لاعب الوسط والتونسي يوسف المساكني.

وبذلك يزاحم العربي القطري فريق نيوم السعودي للحصول على خدمات زيزو قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتألق زيزو مع الزمالك والمنتخبات المصرية جذب اهتمام أكثر من فريق من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري القطري انطلق قبل يومين.

وتعادل العربي سلبيا أمام الشحانية في الجولة الأولى.

قبل ساعات، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك عن تلقي ناديه عرضا من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو.. ومجلس الإدارة سيدرسه في الأيام المقبلة".

وأضاف "زيزو رغبته هي الاستمرار مع الزمالك وكنا ننتظر عودته من الأولمبياد لعقد جلسة معه للتفاوض على تجديد تعاقده".

وأكمل "لا يوجد أي قرار من الزمالك ببيع زيزو، ولا يوجد أي ربط بين الأزمة المالية للزمالك والعرض المقدم لـ زيزو".

وواصل "إدارة النادي ستأخذ برأي جوزيه جوميز قبل إبرام الصفقات الجديدة، وكل شيء سيتم مناقشته مع المدرب في الجلسة المقبلة".

وأردف "جوميز مدرب يجيد التعاقد وفقا للإمكانيات المتاحة".

وأتم تصريحاته "قدمنا عرضا لتجديد تعاقد محمد عواد وننتظر قراره، وفي حالة رفضه العرض سيتم مناقشة الأمر مع جوميز لمعرفة إذا كان يريد التعاقد مع حارس جديد أم لا".

ويلعب نادي نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو" ويضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي.

الدوري المصري زيزو العربي القطري
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