تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الجديد على رأس القائمة التي تخوض مباراة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا.

سيلعب ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال أمام أتالانتا بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء.

المباراة ستكون الأولى لمبابي بالقميص الملكي، بعد انضمامه لتدريبات الفريق قبل أيام.

وأعلن كارلو أنشيلوتي قائمة الفريق التي ستشارك ضد الفريق الإيطالي، وشهدت تواجد مبابي على رأسها.

كما شهدت القائمة تواجد معظم نجوم ريال مدريد بعد عودة الجميع من العطلة الصيفية.

اللحظة التي كان يتمناها 😍 كيليان مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا 🏆📋 pic.twitter.com/HMekycRIum — FilGoal (@FilGoal) August 12, 2024

وكان مبابي قد انضم لتدريبات ريال مدريد قبل أيام قليلة.

ولم يشارك كيليان في جولة الفريق بالولايات المتحدة، لكنه انضم للتدريبات عقب نهايتها.

مبابي ودع بطولة يورو 2024 من نصف النهائي وبدأ اجازته التي تخللها تقديمه لجماهير ريال مدريد.

حفل تقديم مبابي كلاعب في صفوف ريال مدريد كان مدهشا وحظى باهتمام الجميع.

إلى ذلك، أعلن ريال مدريد الرقم الذي سيرتديه لاعبه الجديد كيليان مبابي.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 مع ريال مدريد في الموسم المقبل وهو الرقم السابق لكريم بنزيمة آخر من ارتداه في الفريق.

وانضم مبابي لريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ووقع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاما مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم.

وكان مبابي قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 والذي خرج فيها فريقه من دور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مبابي هدف وحيد خلال البطولة مع صناعة هدفين آخرين.

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