طبيب المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل إصابتي زيزو وأحمد عيد

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 16:24

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - زيزو

كشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي عن تفاصيل إصابتي أحمد زيزو وأحمد عيد.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال خوض فريق كرة القدم منافسات أولمبياد باريس.

وقال طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "إصابة زيزو لم تكن شد أو مزق ولكن إجهاد في العضلة الضامة".

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وأوضح "تلك الإصابة مع الراحة والعلاج يمكن اللعب مرة أخرى".

وكشف طارق سليمان "تحدثت مع زيزو وشرحت له الموقف ونصحته إذا لم يكن قادرا فمن الأفضل ألا يلعب فأوضح لي قدرته على التعامل مع الإصابة خاصة أنه يمتلك عروضا ولن يضحي بنفسه".

وتابع سليمان "أحمد عيد كان يريد اللعب ولكن أبلغته باستحالة الأمر لأنه سيخرج اضطراريا بعد أقل من 5 دقائق".

وأضاف "فور إصابة زيزو أمام المغرب أبلغته بضرورة الخروج، هو يعاني من مزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى ويتحسن حاليا وخلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيعود مجددا".

واختتم طارق سليمان تصريحاته "أحمد عيد لن يعود قبل أربعة أسابيع من تاريخ الإصابة".

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