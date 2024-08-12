تقارير: روما يفاوض الهلال من أجل ضم مدافع السعودية.. ومنافسة فرنسية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 15:10

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - منتخب السعودية

ذكرت تقارير أن نادي روما أرسل عرضا رسميا إلى نادي الهلال السعودي من أجل ضم المدافع سعود عبد الحميد.

وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي المتخصص في أخبار الانتقالات أن روما طلب ضم الدولي السعودي، في ظل بحثه عن مدافع جديد.

وأضاف أن اللاعب السعودي منفتح على بدء تجربة جديدة في أوروبا.

أخبار متعلقة:
أجويرو: رحيل ألفاريز عن سيتي وترك هالاند في صالحه إصابة فاران في ظهوره الأول مع كومو هل ابتعد نيكو ويليامز عن برشلونة بعد هذه الخطوة؟ موكب من مطار القاهرة.. موعد وصول أحمد الجندي وسارة سمير إلى مصر

قبل أن يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو.

لكن الهلال رفضه على الفور، حسب الصحفي الإيطالي.

وأفاد بأن النادي الفرنسي مستعد للتقدم بعرض جديد، قيمته 3 ملايين يورو بالإضافة إلى نسبة من البيع في المستقبل.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

سعود عبد الحميد الهلال روما ستاد ريمس
نرشح لكم
ESPN: فينيسيوس لا يستبعد الموافقة على العرض السعودي الضخم.. وطلبات مدريد المالية خبر في الجول - لمزاملة فيراتي والمساكني.. العربي القطري تقدم بعرض لضم زيزو قنوات الكاس: زيزو يتلقى عرضا رسميا من أحد أندية الدوري القطري هل ابتعد نيكو ويليامز عن برشلونة بعد هذه الخطوة؟ نجم المغرب الشاب يخضع للكشف الطبي مع فيورنتينا مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقترب من التوصل لاتفاق مالي بشأن صفقة بن رمضان مصدر من الداخلية في الجول: الزنفلي عاد لنا بعد نهاية إعارته مع الأهلي كورييري ديلو سبورت: نابولي يقترب من التعاقد مع نيريس
أخر الأخبار
مصطفى أبو الخير: أقدم كل ما لدي لأتواجد باستمرار مع الأهلي.. وأعد الجمهور بالأفضل 7 دقيقة | الدوري المصري
ESPN: فينيسيوس لا يستبعد الموافقة على العرض السعودي الضخم.. وطلبات مدريد المالية 19 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - لمزاملة فيراتي والمساكني.. العربي القطري تقدم بعرض لضم زيزو ساعة | ميركاتو
مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة السوبر الأوروبي ساعة | الدوري الإسباني
قنوات الكاس: زيزو يتلقى عرضا رسميا من أحد أندية الدوري القطري ساعة | ميركاتو
طبيب المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل إصابتي زيزو وأحمد عيد ساعة | منتخب مصر
تقرير سعودي: أبرزهم ديانج وموليكا.. أزمة تواجه الخلود لقيد صفقاته الأجنبية 2 ساعة | الدوري المصري
تقارير: روما يفاوض الهلال من أجل ضم مدافع السعودية.. ومنافسة فرنسية 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة