تقارير: روما يفاوض الهلال من أجل ضم مدافع السعودية.. ومنافسة فرنسية
الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 15:10
كتب : FilGoal
ذكرت تقارير أن نادي روما أرسل عرضا رسميا إلى نادي الهلال السعودي من أجل ضم المدافع سعود عبد الحميد.
سعود عبد الحميد
النادي : الهلال
وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي المتخصص في أخبار الانتقالات أن روما طلب ضم الدولي السعودي، في ظل بحثه عن مدافع جديد.
وأضاف أن اللاعب السعودي منفتح على بدء تجربة جديدة في أوروبا.
قبل أن يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو.
لكن الهلال رفضه على الفور، حسب الصحفي الإيطالي.
وأفاد بأن النادي الفرنسي مستعد للتقدم بعرض جديد، قيمته 3 ملايين يورو بالإضافة إلى نسبة من البيع في المستقبل.
وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.
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