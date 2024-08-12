أجويرو: رحيل ألفاريز عن سيتي وترك هالاند في صالحه

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 14:41

كتب : FilGoal

هدف ألفاريز في تشيلسي

يرى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق أن انتقال مواطنه جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي إلى أتليتكو مدريد يصب في صالحه.

وأصبح ألفاريز على بعد خطوات قليلة من الانضمام رسميا إلى أتليتكو مدريد.

وقال أجويرو في تصريحات لشبكة ESPN: "انتقال جوليان ألفاريز إلى أتليتكو مدريد؟ لقد هنأته. بمجرد أن سمعت، تحدثنا".

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وأضاف "ألفاريز سيكون خيارا مثاليا لدييجو سيميوني. لاعب يواصل الركض باستمرار".

وتابع "جوليان سيلعب كل مباراة ولن يتنافس مع إرلينج هالاند. هذا في صالحه وسيعطيه الثقة".

وأكمل "في العام الماضي، لعب ألفاريز الكثير من المباريات، تذكر أن هالاند غاب عن المباريات لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب الإصابة. لكن مهلا، إذا لم يتعرض هالاند للإصابة، لكان جوليان الخيار الثاني".

ووافق جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي على الانتقال إلى أتليتكو مدريد الإسباني، حسب العديد من التقارير.

الصفقة ستبلغ قيمتها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافآت ومتغيرات.

واتفق ألفاريز على التوقيع لمدة 5 مواسم مع أتلتيكو مدريد.

ورفع أتليتكو مدريد العرض المقدم منه لـ جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي من أجل ضمه في الصيف الجاري.

وأدرك أتليتكو مدريد أن عليه رفع العرض المقدم لراتب ألفاريز معه حتى يوافق المهاجم الأرجنتيني على الانضمام للنادي الإسباني.

وكان الخلاف مع وكيل اللاعب ونادي أتليتكو مدريد حول مبلغ يتراوح من 2 إلى 3 ملايين يورو.

ووافق مانشستر سيتي على عرض أتليتكو مدريد للتعاقد مع جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسمح سيتي لـ ألفاريز بالخضوع للفحوصات الطبية في مدريد عندما يتفق على بنود عقده مع أتليتكو.

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