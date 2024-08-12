أيمن الشريعي: أرفض نظام الدوري الجديد لعدة أسباب.. وعامر حسين أفسد المسابقة

يرفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي اقتراح النظام الجديد للدوري المصري.

وبرر أيمن الشريعي رفضه لاقتراح نظام الدوري الجديد بسبب عدم تكافؤ الفرص.

وقال أيمن الشريعي عبر قناة صدى البلد: "سمعت من بعض الصحفيين رغبة الزمالك في إعادة زياد كمال إلى إنبي وفي الحقيقة لا أعلم صحة هذا الكلام".

وتابع "التعاقد لا ينص على ذلك ومدة الإعارة موسمين ونصف موسم، وإذا كانت هناك رغبة حقيقية سيكون هناك جلسة بالتأكيد مع مسؤولي الزمالك".

وبسؤاله عن نظام الدوري الجديد أجاب "الأفضل أن تحل أزمة المؤجلات والتوقفات وليس شكل المسابقة، إذا قررت إجراء تعديل فيجب مراعاة 14 فريقا لن يشاركون في مسابقات قارية وليس من أجل 4 فرق فقط".

وكشف "نظام الدوري الجديد يفقد أهم معامل في الدوري وهو (الماراثون)، من ضمن معاملات نجاح الفرق هي تحمل 34 جولة، هناك فرق تقدم نتائج مميزة حتى الجولة 20 وهنا تظهر قيمة الفرق التي تتحمل الماراثون فنيا وبدنيا".

وشدد "بالطبع معترض على فكرة نظام الدوري الجديد لأنه غير منطقي وعدم تكافؤ فرص، فكيف سيتم اختيار المتأهلين للبطولات القارية؟ هل الاختيار بين النصف الأول للفرق الـ 10 الأولى؟ في تلك الحالة يكون ظلم للفريق الذي يقوم بعودة قوية في الدور الثاني وهذا يحدث دائما".

وتابع "الأهلي فريق قوي جدا، لكن توقع الشارع المصري لفوزه بـ 10 مباريات متتالية يعني عدم وجود تنافسية".

وأوضح "الكارثة الكبرى أن يكون رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية أن يكون المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، مشكلتي مع عامر حسين مهنية وعندما قابلته تصافحنا بصورة طبيعية".

وواصل "عامر حسين دائما يقول أن الجميع يتهم إدارة المسابقات بتخريب شكل المسابقة فأبلغته (يا حاج عامر أنت اللي بوظت المسابقة) لأن إدارة المسابقات يتواجد بها عامر حسين فقط".

وعن تصريح عدم وجود تأجيل دون مبرر وفقا للائحة، اختتم تصريحاته "هذا كلام غير صحيح على سبيل المثال تم تأجيل مباراة الزمالك وبلدية المحلة دون سند من اللائحة".