إصابة فاران في ظهوره الأول مع كومو

تعرض الفرنسي رافائيل فاران مدافع كومو للإصابة في ظهوره الأول مع الفريق الإيطالي.

وأصيب فاران خلال مواجهة سامبدوريا في الدور الـ64 من كأس إيطاليا.

وخرج الدولي الفرنسي بعد 20 دقيقة فقط من اللقاء بسبب الإصابة في قدمه اليسرى.

وأصبحت فرص فاران في المشاركة في المباراة الأولى لكومو ضد يوفنتوس في الدوري يوم الاثنين المقبل ضعيفة للغاية.

وودع الفريق كأس إيطاليا بركلات الترجيح بعد التعادل مع سامبدوريا 1-1.

قبل أسبوعين، أعلن نادي كومو التعاقد مع رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى تعاقد المدافع الفرنسي مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي.

ووقع فاران على عقد حتى 2026 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية يونيو.

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