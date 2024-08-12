الكشف عن تصنيف الأندية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف الأندية في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أيام من إجراء القرعة.

وتسحب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الجمعة المقبل في كوالالمبور.

وسيتم الكشف عن المواجهات المرتقبة بين أفضل 24 نادياً في آسيا في النسخة الأولى من بطولة الأندية القارية المُجددة، حسب موقع الاتحاد الآسيوي.

ويشهد دوري أبطال آسيا للنخبة تغييراً محورياً من خلال تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً عبر منطقتي الغرب والشرق.

من المقرر أن تقام المباريات خلال الفترة من 16 سبتمبر 2024 لغاية 19 فبراير 2025، وبحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته عبر أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه.

ستضم قائمة الأندية المشاركة 22 فريقاً تأهلوا مباشرةً، وينضم إليهم الفريقين الفائزين من الدور التمهيدي، وسيتم توزيع الفرق المشاركة على وعائين لكل منطقة.

تصنيف الأندية المشارِكة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025

التصنيف الأول

العين (الإمارات)

الهلال (السعودية)

السد (قطر)

بيرسيبوليس (إيران)

باختاكور (أوزبكستان)

الشرطة (العراق)

التصنيف الثاني

النصر (السعودية)

الريان (قطر)

الاستقلال (إيران)

الوصل (الإمارات)

أهلي جدة (السعودية)

الفائز من الدور التمهيدي الغرافة (قطر) أو شباب الأهلي (الإمارات)