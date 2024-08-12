حازم إمام: التجربة المغربية مختلفة عنا لعدة أسباب.. والفارق بين اتحاد الكرة والأهلي والزمالك

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

حازم إمام - اتحاد الكرة

رفض حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقارنة بين المنتخب المصري والتجربة المغربية.

وأكد حازم إمام على وجود فارق بين التجربتين لعدة أسباب أبرزها عدم تأسيس أي لاعب في منتخب المغرب داخل البلاد من الأساس.

وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتمنى تطبيق التجربة المغربية بالفعل لكن منذ متى يتولى فوزي لقجع مسؤولية اتحاد الكرة المغربي؟ لم يوفقوا في أكثر من بطولة أمم إفريقيا لكنهم امتازوا بالاستمرارية مما أدى لجني ثمار ذلك".

أخبار متعلقة:
بعد قرار الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول لائحة عقوبات عدم المشاركة في كأس مصر وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق لكرة القدم في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير كأس مصر خبر في الجول - الزمالك يبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال كأس مصر في المواعيد المعلنة

وشدد إمام "أنا أحب المغرب جدا ولكن كم لاعب تأسس في المغرب أو يلعب هناك؟ لكن على العكس كلهم تعلموا في أوروبا وتأسسوا بأندية قوية، وهنا معظم اللاعبين من الدوري المصري".

وكشف حازم إمام "الاتحاد المغربي يمتلك إمكانيات كبيرة ففي أمم إفريقيا بكوت ديفوار علمنا أنهم بعد القرعة جددوا فندقا كاملا ليكون خاصا بالمنتخب وقت البطولة وفي النهاية ودعوا من ثمن النهائي، لكن نحن هنا نسعى لاستمرار كأس مصر بسبب 2 أو 3 مليون جنيه إضافية".

وأوضح "أحزن جدا من فكرة التقليل من اللاعب المصري والدوري المصري، في الفترة الأخيرة وصلنا لنهائي أمم إفريقيا مرتين بينما المغرب بدون لاعب محلي لم ينجحوا في ذلك، أشرف بنشرقي (الساحر بتاعنا) عندما انضم للمنتخب كان احتياطيا طوال بطولة أمم إفريقيا ولم يشارك".

أما بالحديث عن المنتخب الأولمبي فأجاب "كان عكس التيار، أغلب الناس بما فيهم اتحاد الكرة كان يتوقع فشله قبل بناءه، وشعرت باليأس في البداية من أحاديث أنه جيل فقير، قبل أن نوفق وينجح محمد بركات في التعاقد مع ميكالي وشاهدتهم في المعسكر الثاني وشعرت أن هناك نظام جيد".

وكشف حازم إمام "تواصلنا مع ميكالي منذ خمسة أشهر بالاستمرار في قيادة المنتخب القادم بعد الأولمبياد من قبل أن نعرف ما سيفعله، وأشكره على ما قدمه رغم أن الختام لم يكن الأفضل ولم نتمنى أن تكون بتلك النتيجة القاسية".

أما عن تطوير الكرة المصرية فقال: "يجب أن يتم تغيير نظام انتخابات اتحاد الكرة لأن الانتخابات لا تفرز الأفضل لكنها تفرز الأذكى، بالتأكيد لدينا كفاءات لكن إذا أحضرت إنفانتينو يدير اتحاد الكرة ففي ظل التناول الإعلامي لن ينجح".

وشدد "إذا أخطأ مسؤول في اتحاد الكرة (بيتشلوح)، لكن إذا أخطأ مسؤول في نادي يتم التناول بشكل مختلف لأن لديه ظهير جماهيري".

واختتم حازم إمام تصريحاته "انظر للتناول والتعامل عندما يخسر الأهلي أو الزمالك بطولة وكيف يتم التبرير والدفاع وخلق أعذار، وعلى العكس التعامل عند خسارة المنتخب".

اتحاد الكرة حازم إمام
نرشح لكم
أيمن الشريعي: أرفض نظام الدوري الجديد لعدة أسباب.. وعامر حسين أفسد المسابقة سويلم: تشفير الدوري بـ200 جنيه سيحقق عوائد مالية 3 مليار رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي مؤتمر قمصان: أشكر الأهلي لمنحي الثقة لقيادة الفريق في باقي الدوري هاتريك ماييلي يقربه من أبو علي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري أحمد سالم: الزمالك سيحاول التوصل لاتفاق بالتصالح مع أسرة الفقيد في حادث فتوح العقدة مستمرة منذ 3505 يوما.. بيراميدز يفوز على الجيش وهاتريك من ماييلي الأهلي يعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري.. و3 أرقام منتظر تحطيمها
أخر الأخبار
تقرير سعودي: أبرزهم ديانج وموليكا.. أزمة تواجه الخلود لقيد صفقاته الأجنبية 4 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: روما يفاوض الهلال من أجل ضم مدافع السعودية.. ومنافسة فرنسية 53 دقيقة | ميركاتو
موكب من مطار القاهرة.. موعد وصول أحمد الجندي وسارة سمير إلى مصر 59 دقيقة | باريس 2024
أجويرو: رحيل ألفاريز عن سيتي وابتعاده عن هالاند في صالحه ساعة | الكرة الأوروبية
أيمن الشريعي: أرفض نظام الدوري الجديد لعدة أسباب.. وعامر حسين أفسد المسابقة ساعة | الدوري المصري
إصابة فاران في ظهوره الأول مع كومو ساعة | الكرة الأوروبية
هل ابتعد نيكو ويليامز عن برشلونة بعد هذه الخطوة؟ 3 ساعة | ميركاتو
الكشف عن تصنيف الأندية في دوري أبطال آسيا للنخبة 3 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة