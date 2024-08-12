نجم المغرب الشاب يخضع للكشف الطبي مع فيورنتينا

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

أمير ريتشاردسون

وصل المغربي أمير ريتشاردسون لاعب ريمس الفرنسي إلى مدينة فلورنسا من أجل الانضمام إلى فريق فيورنتينا الإيطالي.

تفوق فيورنتينا على نظيره توتنام في سباق التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أمير ريتشاردسون.

ويخضع ريتشاردسون للكشف الطبي صباح الاثنين قبل إعلان الصفقة رسميا.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الإثنين 12 أغسطس 2024.. مباراتان بالدوري وكأس خوان جامبر أولمبياد باريس - بظهور توم كروز والبعثة المصرية.. لوس أنجلوس تتسلم العلم الأولمبي لـ 2028 عمر عصر: رئيس اتحاد تنس الطاولة يستعين بشقيقه كمدير فني.. ونجل المدرب مسؤول عن المراسلات الوكرة يتعادل مع الأهلي في افتتاح دوري نجوم قطر بمشاركة حمدي فتحي

وارتدى أمير قميص فيورنتينا أمام وسائل الإعلام.

Image

وقاد ريتشاردسون منتخب المغرب الأولمبي لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024.

وبحسب سكاي سبورت، فإن فيورنتينا أتم الاتفاق مع ريمس الفرنسي بشان التعاقد مع ريتشاردسون.

وأوضحت التقارير أن فيورنتينا سيدفع 10 ملايين يورو لضم ريتشاردسون الذي حظى باهتمام شديد من توتنام خلال اولمبياد باريس.

توتنام شاهد لاعب الوسط المغربي عن قرب خلال أولمبياد باريس 2024.

وتألق ريتشاردسون كثيرا مع المغرب ولذلك لفت انتباه مراقبي النادي الإنجليزي وفقا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، لكن النادي الإيطالي اغتنم الفرصة وتوصل إلى اتفاق بشأن صاحب الـ22 عاما.

وسجل ريتشاردسون هدف واحد خلال البطولة ضد العراق في ختام دور المجموعات.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

فيما فاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية من أصحاب الأرض.

أمير ريتشاردسون فيورينتينا ريمس المغرب
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقترب من التوصل لاتفاق مالي بشأن صفقة بن رمضان مصدر من الداخلية في الجول: الزنفلي عاد لنا بعد نهاية إعارته مع الأهلي كورييري ديلو سبورت: نابولي يقترب من التعاقد مع نيريس سبورت: نيكو ويليامز وافق على الانتقال لـ برشلونة.. والموعد المحتمل لضمه خبر في الجول - أجايي يهدد بفسخ تعاقده مع سموحة وعرض ليبي.. ورد النادي السكندري سعر بيع تاه؟ مدير ليفركوزن: ليس لدينا علاقة بالموقف المالي للأندية الأخرى "عملت بقوة لأكون هنا".. تشيلسي يعلن التعاقد مع بيدرو نيتو جارديان: لاعب ليفربول يخضع للكشف الطبي مع برينتفورد
أخر الأخبار
دي ليخت ومزراوي يصلان مقر يونايتد قبل إعلان الصفقة 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى الجمل يرد على رئيس اتحاد ألعاب القوى: كرمه الرئيس بسببي.. وسر الدعم 11 دقيقة | باريس 2024
نجم المغرب الشاب يخضع للكشف الطبي مع فيورنتينا 31 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الإثنين 12 أغسطس 2024.. مباراتان بالدوري وكأس خوان جامبر ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - بظهور توم كروز والبعثة المصرية.. لوس أنجلوس تتسلم العلم الأولمبي لـ 2028 10 ساعة | باريس 2024
عمر عصر: رئيس اتحاد تنس الطاولة يستعين بشقيقه كمدير فني.. ونجل المدرب مسؤول عن المراسلات 10 ساعة | باريس 2024
الوكرة يتعادل مع الأهلي في افتتاح دوري نجوم قطر بمشاركة حمدي فتحي 10 ساعة | المحترفون
تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون السلبي في افتتاح مشوار الدوري التركي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة