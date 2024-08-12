مواعيد مباريات الإثنين 12 أغسطس 2024.. مباراتان بالدوري وكأس خوان جامبر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

تنطلق منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري بمواجهتين اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

تقام مباراتان ضمن منافسات الجولة 33 بمسابقة الدوري.

ويستضيف مودرن سبورت فريق الاتحاد السكندري على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما المواجهة الثانية بين سيراميكا كليوباترا وسموحة على استاد المقاولون العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2 في تمام التاسعة مساء.

كأس خوان جامبر

يستضيف برشلونة فريق موناكو في تمام التاسعة مساء بمنافسة كأس خوان جامبر الودية.

ويقام اللقاء على استاد مونتجويك.

وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا كأس خوان جامبر
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