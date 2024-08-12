أولمبياد باريس - بظهور توم كروز والبعثة المصرية.. لوس أنجلوس تتسلم العلم الأولمبي لـ 2028

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 01:37

كتب : FilGoal

بعثة مصر حفل ختام أولمبياد باريس 2024

أقيم حفل ختام أولمبياد باريس 2024 في استاد سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس.

انتهت فعاليات أولمبياد باريس 2024 بعد 16 يوما متتاليا شهدنا خلالها العديد والكثير من القصص المشوقة والخيالية والملهمة.

206 دولة، أكثر من 10 آلاف رياضي و329 حدث مختلف في 32 رياضة.

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مصر حصدت المركز الـ 52 بتحقيق 3 ميداليات متنوعة، فيما تصدرت أمريكا الترتيب العام في الثواني الأخيرة على حساب الصين.

وتواجد في الحفل الختامي كل من أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال.

واحتلت مصر المركز الـ 52 في الترتيب النهائي العام بالتساوي مع الأرجنتين وتونس بتحقيق 3 ميداليات متنوعة.

وظهر الفنان الأمريكي توم كروز في حفل الختام خلال تسليم العلم الأولمبي من فرنسا إلى أمريكا حيث تستضيف لوس أنجلوس نسخة 2028.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

ورفعت مصر رصيدها في أولمبياد باريس إلى ثلاث ميداليات.

بينما بشكل عام حققت مصر 41 ميدالية متنوعة بـ 9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.

وعن ترتيب العرب، فاحتلت الجزائر الصدارة وجاء خلفها كل من مصر وتونس والبحرين.

وحصدت 7 دول عربية ميداليات أولمبية متنوعة، فيما لم تنجح 15 دولة عربية في حصد أي ميدالية.

وإليكم الترتيب العام للدول العربية في باريس 2024

1 البحرين – 2 ذهبية وفضية وبرونزية – 4 ميداليات

2 الجزائر – 2 ذهبية و1 برونزية – 3 ميداليات

3 مصر – ذهبية وفضية وبرونزية – 3 ميداليات

4 تونس – ذهبية وفضية وبرونزية - 3 ميداليات

5 المغرب – ذهبية وبرونزية - ميداليتان

6 الأردن – فضية – ميدالية واحدة

7 قطر – برونزية – ميدالية واحدة

وعلى مستوى قارة إفريقيا تتصدر كينيا الترتيب العام.

ترتيب قارة إفريقيا في باريس 2024

1 كينيا – 4 ذهبية و2 فضية و5 برونزية – 11 ميدالية

2 الجزائر – 2 ذهبية و1 برونزية – 3 ميداليات

3 جنوب إفريقيا – ذهبية و3 فضية و2 برونزية - 6 ميداليات

4 إثيوبيا – ذهبية و3 فضية – 4 ميداليات

5 مصر – ذهبية وفضية وبرونزية – 3 ميداليات

6 تونس – ذهبية وفضية وبرونزية – 3 ميداليات

7 بوتسوانا – ذهبية وفضية – ميداليتان

8 أوغندا – ذهبية وفضية – ميداليتان

9 المغرب – ذهبية وبرونزية – ميداليتان

10 كوت ديفوار – برونزية – ميدالية واحدة

11 كاب فيردي – برونزية – ميدالية واحدة

12 زامبيا – برونزية – ميدالية واحدة

أولمبياد باريس باريس 2024 حفل ختام أولمبياد باريس 2024
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