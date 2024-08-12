عمر عصر: رئيس اتحاد تنس الطاولة يستعين بشقيقه كمدير فني.. ونجل المدرب مسؤول عن المراسلات

كشف عمر عصر لاعب مصر في تنس الطاولة مجموعة من الأزمات التي مر بها قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وودع عمر عصر نهائيات فردي تنس الطاولة في باريس 2024 من ربع النهائي.

وقال عمر عصر لاعب تنس الطاولة عبر قناة MBC مصر: "كان من المفترض أن نخوض معسكرا وألغاه الاتحاد المصري قبل 3 أيام من انطلاقه دون توفير معسكر آخر".

وأضاف "أعيش في ألمانيا، الجهاز الفني والإداري ليس له أي علاقة بنا، إذا تعرض لاعب لإصابة أو مشكلة، فالاتحاد في معزل عن الأمر، وإذا فزت بميدالية في بطولة إفريقية أو عالمية، تجد الاتحاد يظهر لتقديم الشكر والتقاط الصور".

وأكمل "أطالب من يتواجد في الاتحاد بأن يتعامل باحترافية ويختار الجهاز الفني والإداري باحترافية وأن يكون لديه أهداف، أنا لا أعرف أهدافي أو خططي سواء طويلة أو قصيرة الأمد، هذا ألف باء العمل".

وأوضح "رئيس الاتحاد يستعين بشقيقه كمدير فني، وعندما يحدث بيننا نقاش، وأريد رفع الأمر للجهاز الإداري، فالأمر يكون صعبا لأنني سأتحدث مع شقيقه".

وأردف "نجل المدرب مسؤول عن المراسلات، وأحيانا ينسى إرسال أسمائنا للمشاركة في البطولات".

وأتم "حققت المركز الخامس في الأولمبياد، والطبيعي أن نحصل على ميدالية. المركز الذي حققته مُحبط بعد العمل الذي استثمرته خلال الـ 3 سنوات الأخيرة للتحضير في الأولمبياد".

وودع عمر عصر أولمبياد باريس 2024 من ربع النهائي على يد السويدي ترولس موريجارد.

وكان عمر عصر وصل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو كذلك قبل أن يُهزم أمام الصيني ما لونج بنتيجة 4-1.

وسبق أن كشف عصر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024 عن بعض المشاكل والأزمات التي واجهها. (طالع التفاصيل)