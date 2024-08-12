الوكرة يتعادل مع الأهلي في افتتاح دوري نجوم قطر بمشاركة حمدي فتحي

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 01:14

كتب : FilGoal

الوكرة

تعادل الوكرة مع منافسه الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي لمدة 80 دقيقة قبل أن يتم استبداله بمحمد طاهر خان.

وحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 28.

أخبار متعلقة:
تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون السلبي في افتتاح مشوار الدوري التركي خيالية ومشاعر مختلطة وتتويجات.. أبرز 100 صورة وقصة في أولمبياد باريس 2024 سويلم: تشفير الدوري بـ200 جنيه سيحقق عوائد مالية 3 مليار رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

وسجل جيلسون دالا وأيوب عسال ثنائية الوكرة، بينما أحرز إريك إكسبوزيتو وسيكو عمر يانساني هدفين الأهلي.

وافتتح دالا التسجيل في المباراة في الدقيقة 20 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل إكسبوزيتو للأهلي في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة جوليان دراكسلر.

وبعد دقيقة واحدة فقط تقدم الوكرة مرة أخرى عن طريق عسال بعد تسديدة من منتصف منطقة الجزاء.

وتعادل يانساني للأهلي في الوقت القاتل بعدما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل كل فريق على نقطة واحدة، واحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نجوم قطر، والوكرة في المركز الخامس.

حمدي فتحي دوري نجوم قطر الوكرة الأهلي جوليان دراكسلر
نرشح لكم
تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون السلبي في افتتاح مشوار الدوري التركي مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من فالنسيا قبل بداية المباريات الرسمية بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون ينهي تحضيراته الودية بالفوز على نيس الدوري الأوروبي – بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يسقط في أرضه أمام رابيد فيينا مرموش يسجل في فوز فرانفكورت بخماسية وديا مصطفى محمد يسجل هدفا في تعادل نانت مع لوريان عمر خضر يسجل هدفه الأول بقميص أستون فيلا بصناعة صلاح.. ليفربول يدك مانشستر يونايتد بثلاثية ودية
أخر الأخبار
أيمن الرمادي: نريد استمرار قندوسي معنا ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات ريان مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
زياد طارق يكشف سبب رحيله عن الأهلي وإمكانية انتقاله إلى الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سارة سمير: أتمنى أن تتوقفوا عن مهاجمة أصدقائي.. لا أحد يعرف كيف يصل الرياضي للأولمبياد 2 ساعة | رياضات أخرى
وكيله: جمال الشماخ كان أولوية الأهلي قبل عطية الله.. وهذا سبب فشل المفاوضات 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الجندي: هكذا أتت فكرة تحطيم الرقم القياسي العالمي.. وهذه حقيقة صورة الميداليات القديمة 2 ساعة | باريس 2024
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة مشادة حسام حسن مع جمال علام 3 ساعة | الكرة المصرية
على رأسها الجندي وسارة سمير.. وصول البعثة الأولمبية من باريس 4 ساعة | باريس 2024
بعد 12 عاما.. برشلونة يخسر كأس خوان جامبر من موناكو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير