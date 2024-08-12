الوكرة يتعادل مع الأهلي في افتتاح دوري نجوم قطر بمشاركة حمدي فتحي

تعادل الوكرة مع منافسه الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي لمدة 80 دقيقة قبل أن يتم استبداله بمحمد طاهر خان.

وحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 28.

وسجل جيلسون دالا وأيوب عسال ثنائية الوكرة، بينما أحرز إريك إكسبوزيتو وسيكو عمر يانساني هدفين الأهلي.

وافتتح دالا التسجيل في المباراة في الدقيقة 20 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل إكسبوزيتو للأهلي في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة جوليان دراكسلر.

وبعد دقيقة واحدة فقط تقدم الوكرة مرة أخرى عن طريق عسال بعد تسديدة من منتصف منطقة الجزاء.

وتعادل يانساني للأهلي في الوقت القاتل بعدما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل كل فريق على نقطة واحدة، واحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نجوم قطر، والوكرة في المركز الخامس.