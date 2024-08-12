تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون السلبي في افتتاح مشوار الدوري التركي

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 01:07

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في التعادل السلبي بافتتاح مشوار طرابزون سبور في الدوري التركي.

وفرض طرابزون التعادل السلبي خارج قواعده على سيفاس سبور في مباراة شهدت مشاركة الجناح المصري في اللقاء كاملا.

وكاد تريزيجه أن يسجل في الدقيقة الثامنة لكن كرته جاءت بعيدة عن القائم الأيمن.

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وأهدر مجددا برأسية فرصة تسجيل أول أهداف فريقه في الدوري برأسية علت العارضة في الدقيقة 50.

وأطلق تسديدة في الدقيقة 86 لم تشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

وتقاسم طرابزون وسيفاس النقاط في اللقاء واحتلا المركزين السابع والثامن بعد انتصاف مباريات الجولة.

وينافس طرابزون في الدوري الأوروبي الموسم الجاري، إذ يخوض مباراة الدور التمهيدي الثالث يوم الخميس المقبل ضد رابيد فيينا النمساوي.

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون
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