خيالية ومشاعر مختلطة وتتويجات.. أبرز 100 صورة وقصة في أولمبياد باريس 2024

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس 2024

انتهت فعاليات أولمبياد باريس 2024 بعد 16 يوما متتاليا شهدنا خلالها العديد والكثير من القصص المشوقة والخيالية والملهمة.

206 دولة، أكثر من 10 آلاف رياضي و329 حدث مختلف في 32 رياضة.

مصر حصدت المركز الـ 52 بتحقيق 3 ميداليات متنوعة، فيما تصدرت أمريكا الترتيب العام في الثواني الأخيرة على حساب الصين.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - إعادة برونزية الجمباز إلى الرومانية آنا باربوسو أولمبياد باريس - أمريكا تحسم صدارة الترتيب العام على حساب الصين.. ومصر في المركز 52 أولمبياد باريس - ثنائي الدنمارك الذهبي ينهى مسيرته بذهبية اليد أولمبياد باريس - إبتسام زايد تنهي المشاركات المصرية بالمركز 21 في الدراجات

FilGoal.com حاول تقديم ملخص يضم 100 صورة متنوعة لتتعرف على أبرز القصص وما فاتك في أولمبياد باريس 2024.

تصفح الصور واحدة تلو الأخرى وتعرف على أبرز 100 حدث في أولمبياد باريس.

أولمبياد باريس باريس 2024 مصر في أولمبياد باريس أبرز 100 صورة في أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس - بظهور توم كروز والبعثة المصرية.. لوس أنجلوس تتسلم العلم الأولمبي لـ 2028 عمر عصر: رئيس اتحاد تنس الطاولة يستعين بشقيقه كمدير فني.. ونجل المدرب مسؤول عن المراسلات أولمبياد باريس - إعادة برونزية الجمباز إلى الرومانية آنا باربوسو أولمبياد باريس - أمريكا تحسم صدارة الترتيب العام على حساب الصين.. ومصر في المركز 52 سيناريو درامي يغير نتيجة الأولمبياد بالكامل.. منتخب سيدات أمريكا يهزم فرنسا ويحصد ذهبية السلة أولمبياد باريس - ثنائي الدنمارك الذهبي ينهى مسيرته بذهبية اليد أولمبياد باريس - إبتسام زايد تنهي المشاركات المصرية بالمركز 21 في الدراجات أولمبياد باريس - حليمة عباس تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز السابع
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - بظهور توم كروز والبعثة المصرية.. لوس أنجلوس تتسلم العلم الأولمبي لـ 2028 37 دقيقة | باريس 2024
عمر عصر: رئيس اتحاد تنس الطاولة يستعين بشقيقه كمدير فني.. ونجل المدرب مسؤول عن المراسلات 48 دقيقة | باريس 2024
الوكرة يتعادل مع أهلي في افتتاح دوري نجوم قطر بمشاركة حمدي فتحي ساعة | المحترفون
تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون السلبي في افتتاح مشوار الدوري التركي ساعة | الكرة الأوروبية
خيالية ومشاعر مختلطة وتتويجات.. أبرز 100 صورة وقصة في أولمبياد باريس 2024 ساعة | باريس 2024
سويلم: تشفير الدوري بـ200 جنيه سيحقق عوائد مالية 3 مليار ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر قمصان: أشكر الأهلي لمنحي الثقة لقيادة الفريق في باقي الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة