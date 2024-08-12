خيالية ومشاعر مختلطة وتتويجات.. أبرز 100 صورة وقصة في أولمبياد باريس 2024
الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 00:39
كتب : FilGoal
انتهت فعاليات أولمبياد باريس 2024 بعد 16 يوما متتاليا شهدنا خلالها العديد والكثير من القصص المشوقة والخيالية والملهمة.
206 دولة، أكثر من 10 آلاف رياضي و329 حدث مختلف في 32 رياضة.
مصر حصدت المركز الـ 52 بتحقيق 3 ميداليات متنوعة، فيما تصدرت أمريكا الترتيب العام في الثواني الأخيرة على حساب الصين.
FilGoal.com حاول تقديم ملخص يضم 100 صورة متنوعة لتتعرف على أبرز القصص وما فاتك في أولمبياد باريس 2024.
تصفح الصور واحدة تلو الأخرى وتعرف على أبرز 100 حدث في أولمبياد باريس.
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