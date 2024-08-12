رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن موعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة 44 خلال تاريخه.

وقال سويلم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "تواصلنا مع الشركة الأجنبية المنفذة لدرع الدوري الجديد بعد تأخير تسليم الدرع لرابطة الأندية".

وأضاف "درع الدوري الجديد سيصل إلى رابطة الأندية خلال أسبوع وبعدها سيتم تسليمه للأهلي في آخر مباراة في الدوري وإذا لم يصل وقتها سيتم تسليمه للأهلي في حفل كبير يقام أول شهر سبتمبر المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "الأهلي متفهم لأمر تأخر تسليم الدرع الجديد ويعلم أن الرابطة غير متعمدة ذلك".

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

ووصل الأهلي للفوز رقم 21 على التوالي في الدوري المصري، في سلسلة بدأها مارسيل كولر وأكملها سامي قمصان اليوم بقيادة الفريق للفوز على زد.

وبذلك عادل كولر وبمساهمة من قمصان أكبر سلسلة انتصارات متتالية في الدوري المصري عبر جميع المواسم، والمسجلة أيضا باسم الأهلي مع جوزيه بآخر 4 مباريات في 2003-2004 وأول 17 مباراة في 2004-2005، والتي يصل مجموعها إلى 21 انتصارا متتاليا.

وعزز كولر وقمصان سلسلة الانتصارات المتتالية خلال موسم واحد في الدوري لتصبح 21 بعدما حطم رقم مانويل جوزيه بـ 17 مباراة في موسم 2004-05.

ويمتلك الأهلي فرصة تحطيم رقم قياسي جديد وهو حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في موسم واحد.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد، والمسجل باسمه برصيد 89 نقطة في موسم 2019-2020.

الأهلي يملك حاليا 84 نقطة من 32 مباراة، ويحتاج للفوز آخر مباراتين ليصل للحد الأقصى لنقاطه وهو 90 نقطة.

كما يمتلك الأهلي فرصة رقم آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي السجل التهديفي الأكبر في موسم واحد بالدوري برصيد 75 هدفا في 2017-18.

وسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 73 هدفا ويحتاج تسجيل ثنائية لمعادلة الرقم و3 أهداف أو أكثر لتحطيمه.

وأخيرا يمتلك قمصان فرصة أخرى لكسر رقم قياسي جديد في الدوري المصري.

فوصل الأهلي لـ 27 انتصارا في الموسم الجاري، ويحمل الرقم القياسي بتسجيل 28 فوزا في موسم واحد تحقق مرتين موسمي 2017-18 و2019-2020.