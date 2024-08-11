مؤتمر قمصان: أشكر الأهلي لمنحي الثقة لقيادة الفريق في باقي الدوري

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

الأهلي

توجه سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي بالشكر لمجلس إدارة النادي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد قيادة الأحمر في الدوري ضد زد.

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي: "أشكر مجلس الإدارة ومارسيل كولر على منحي الثقة لقيادة الفريق في المباريات المتبقية من الدوري".

وأضاف "أشكر مجموعة اللاعبين الكبار المتواجدين في الفريق لدعمهم باقي الشباب ومنحهم الثقة والتحفيز".

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وأكمل "الحكم كان لديه الكثير من الأخطاء وشعرت في بعض الأوقات أنه تعاطف مع الفريق الخصم".

وأتم تصريحاته "اللاعب الصغير يجب أن يخطئ حتى يتعلم من الخطأ وهذا أمر طبيعي وكل اللاعبين الشباب قدموا مردود جيد".

وفاز الأهلي على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

واستمرت سلسلة انتصارات الأهلي القياسية في الدوري بالفوز على زد.

ثنائية الأهلي سجلها محمود كهربا وأحمد عبد القادر، وسجل هدف زد مصطفى سعد.

الفوز رفع رصيد الأهلي بطل الدوري إلى النقطة 84 وتوقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع ويتبقى له مباراتين.

وخاض الأهلي المباراة بمجموعة من اللاعبين البدلاء والشباب وبقيادة سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني، وذلك بعد حصول مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين الأساسيين لفترة راحة سلبية.

الأهلي سامي قمصان الدوري المصري
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