هاتريك ماييلي يقربه من أبو علي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي ووسام أبو علي

تألق فيستون ماييلي لاعب بيراميدز بشدة في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش وسجل ثلاثة أهداف.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على منافسه طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقترب ماييلي من وسام أبو علي لاعب الأهلي ومتصدر قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا، إذ وصل الكونغولي إلى هدفه الـ17.

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وتتبقى مباراة واحدة لبيراميدز في الدوري ضد الداخلية ستقام يوم الأربعاء المقبل.

بينما يتبقى للأهلي مباراتين ضد إنبي ومودرن سبورت.

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1= وسام أبو علي (الأهلي) - 18 هدفا

2= فيستون ماييلي (بيراميدز) - 17 هدفا

3= حسام أشرف (بلدية المحلة) - 14 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

4= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

4= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

4= حسام حسن (سموحة) - 11 أهداف

4= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 11 أهداف

9= محمد سالم (المقاولون العرب) - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف

10= شادي حسين (زد) - 9 أهداف

فيستون ماييلي الدوري المصري بيراميدز وسام أبو علي الأهلي
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