أحمد سالم: الزمالك سيحاول التوصل لاتفاق بالتصالح مع أسرة الفقيد في حادث فتوح

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 23:27

كتب : FilGoal

أحمد فتوح مع الزمالك أمام الهلال

كشف أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك عن مستجدات أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض بعد حادث السير الذي أسفر عن وفاة أحد الأشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أحمد سالم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أتمنى أن نتوصل لاتفاق مع أسرة الفقيد في حادث أحمد فتوح بالتصالح أو دفع الدية لأن الحادث يأتي تحت بند القتل الخطأ وسنحاول التواصل مع أسرة الفقيد في الأيام المقبلة".

وأضاف "جوزيه جوميز مستاء جدا من مواعيد كأس مصر والزمالك يعترض على المواعيد لكنه لم يرفض المشاركة في البطولة، وخلال ساعات سيتم الإعلان عن موقف النادي الرسمي".

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وأردف "إذا تمت صفقة انتقال زيزو للسعودية سيتم الإعلان عن أرقام الصفقة بالكامل، لكن اللاعب غير معروض للبيع والأمر يتمحور حول وصول عرض جاد من نادي نيوم السعودي سيتم مناقشته فور عودة زيزو".

وواصل "بنشرقي حدد راتبه الشخصي ومن وجهة نظرنا هو راتب كبير جدا ومبالغ فيه، ونحن الآن في مرحلة نحاول فيها تقليل العقود والرواتب".

وأتم تصريحاته "موتيابا فضل الرحيل نظرا لصعوبة حصوله على فرصة في المشاركة بسبب وجود الكثير من اللاعبين في نفس المرحلة العمرية الخاصة به".

وقررت النيابة العامة حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك 4 أيام على ذمة التحقيقات بالإضافة إلى الحصول على عينة أخرى لتحليها.

وصدر قرار بإحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة، وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يصل إلى نيابة برج العرب لمتابعة موقف أحمد فتوح.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وتم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين لحين عرضه على النيابة.

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