العقدة مستمرة منذ 3505 يوما.. بيراميدز يفوز على الجيش وهاتريك من ماييلي

حقق بيراميدز فوزا كبيرا على منافسه طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي (3) ومحمد رضا "بوبو" ومحمود زلاكة.

وأحرز كريم طارق وأحمد متعب ثنائية طلائع الجيش.

وتستمر عقدة بيراميدز بعدم الخسارة من طلائع الجيش في بطولة الدوري منذ 3505 يوما.

وتعود الخسارة الأخيرة لبيراميدز ضد طلائع الجيش في الدوري في موسم 2014-2015 بعد فوز الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ كان بيراميدز بالمسمى القديم الأسيوطي.

ويقترب ماييلي من وسام أبو علي لاعب الأهلي ومتصدر قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا، إذ وصل الكونغولي إلى هدفه الـ17.

وأصبح ماييلي أول لاعب أجنبي من الكونغو الديمقراطية يسجل هاتريك في الدوري المصري.

قائمة أصحاب الهاتريك في الدوري هذا الموسم جاءت كالتالي:

أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ضد المصري.

حسام غانم لاعب الجونة ضد البنك الأهلي.

محمود قاعود لاعب البنك الأهلي ضد المقاولون العرب.

وسام أبو علي لاعب الأهلي ضد المقاولون العرب.

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ضد طلائع الجيش.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 76 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري من 33 مباراة، بينما تجمد نقاط طلائع الجيش عند النقطة 39 في 33 مباراة.

هدفان في دقيقتان

دخل بيراميدز بقوة منذ بداية اللقاء وعين ماييلي على الاقتراب من جائزة هداف الدوري المصري، وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد خطأ من مدافع طلائع الجيش في تشتيت العرضية الأرضية ليسدد ماييلي مباشرة في المرمى في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة السابعة سجل ماييلي هدفه الشخصي الثاني بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

تقليص الفارق

قلص طلائع الجيش الفارق في الدقيقة 39 عن طريق كريم طارق بعد انفراد بحارس المرمى.

محمد رضا يرد

رد محمد رضا ووسع الفارق مرة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد عرضية أرضية من محمود زلاكة سددها بوبو مباشرة.

وسجل أحمد متعب لطلائع الجيش في الدقيقة 58 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز زلاكة الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 64 بعد تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

هدف صاروخي واكتمال الهاتريك

أحرز ماييلي الهدف الثالث له والخامس لبيراميدز بعد تسديدة صاروخية من بُعد في الدقيقة 73.

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